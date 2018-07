Ini Dia Pemenang Turnamen Taekwondo Dandim Cup 1 2018 se-Indonesia Timur di Bulukumba

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Turnamen Taekwondo Dandim Cup 1 2018 yang dilaksanakan di Gelanggan Olahraga (GOR) Bulukumba, Jl Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan telah berakhir.

Turnamen taekwondo se-Indonesia Timur yang bertema 'it's Time To Be The Best' itu diikuti 300 peserta dan telah ditutup Minggu (29/7/2018) sekitar pukul 18.00 Wita.

Pengurus Taekwondo Provinsi Sulsel, M Tahir menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus Taekwondo Bulukumba yang usianya baru setahun, namun telah menyelenggarakan open turnamen.

"Saya merasa bangga Turnamen Dandim Cup 1 bisa diselenggarakan dengan baik. Mudah-mudahan Open Tournament Dandim Cup 2 bisa dilaksanakan lagi dimasa yang akan datang," harap M Tahir via rilis yang diterima TribunBukukumba.com.

Ketua Pembina Taekwondo Bulukumba, H Gunawan, dalam acara seremonial penutupan turnamen tersebut berpesan bahwa bela diri taekwondo ini adalah beladiri pejuang bangsa Indonesia.

"Terima kasih banyak setinggi-tingginya kepada semua peserta atlet yang bisa hadir ditempat ini untuk bertanding dan juga terima kasih kepada tim juri dan wasit yang bisa memimpin jalannya pertandingan dengan baik," jelasnya.

Dandim 1411 Bulukumba Letkol Arm Sutikno, yang diwakili oleh Kapten Inf Muh Jaffar mengatakan tujuan turnamen tersebut selain untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan juga dimaksudkan untuk menggali potensi atlet-atlet muda yang dapat diproyeksikan ke event yang lebih tinggi.

"Saya atas nama Dandim 1411 Bulukumba menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap unsur panitia dan semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan turnamen ini. Kiranya turnamen ini menjadi tonggak dalam meraih prestasi yang terbaik," tuturnya.

Berikut nama-nama juara dalam turnamen tersebut:

-Juara Umum 1 = Kontingen Kostrad A, (7 Medali Emas, 8 Perak, 2 Perunggu)

- Juara Umum 2 = Kontingen Poltek A (6 Medali Emas, 4 Perak, 1 Perunggu)

- Juara Umum 3 = Kontingen Pare-pare , (3 Medali emas, 3 perak, dan 5 perunggu)

Best Players:

- Senior Putra : Yusran dari The Kick Taekwondo Club

- Senior Putri : Fitra Kontingen Poltek

- Junior Putra : Muhammad Ainum dari Kontingen UIN Alauddin Makassar

- Junior Putri : Putri dari Kontingen Pare-pare

- Cadet Putra : Rafli dari Kontingen Kachak

- Cadet Putri : Nurul Aminah dari Kontingen Bulukumba.(*)