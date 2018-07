VIDEO: Begini Konsep Barbeque di Hotel Claro Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Kabar gembira bagi Anda pencinta kuliner, mulai 3 Agustus 2018 manajemen Hotel Claro Makassar tawarkan program Barbeque.

Anda dapat Barbeque bersama keluarga di area Skypool Hotel Claro Makassar setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 18.00 wita hingga pukul 23.00 wita.

Cukup dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 198 ribu per orang, Anda sudah bisa menikmati semua jenis makanan yang tersaji.

Ya, konsep yang ditawarkan manajemen Hotel Claro Makassar ialah 'all you can eat' sebagaimana disampaikan Food & Beverage Manager, Tauvan Lolopaku.

Berikut video penjelasan, Tauvan Lolopaku beberapa waktu lalu terkait konsep Barbeque Manajemen Hotel Claro Makassar.(*)