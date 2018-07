Kampanye Xpander Tons of Real Happiness Dimulai di Bekasi

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia memulai aktivitas campaign terbaru untuk model small MPV-Car of The Year 2018, Mitsubishi Xpander.

Campaign “Xpander Tons of Real Happiness” diadakan di kota Bekasi merupakan awal dari rangkaian roadshow yang akan digelar di sembilan kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Makassar.

President Director PT MMKSI, Kyoya Kondo dalam rilisnya, Sabtu (28/7/2018) roadshow bertujuan untuk merepresentasikan segala keunggulan yang dimiliki Xpander sebagai mobil keluarga dengan fitur yang lengkap dan memiliki tenaga besar yang mampu membawa berton-ton kebahagiaan kepada keluarga Indonesia.

“Xpander Tons of Real Happines adalah aktivitas yang diselenggarakan MMKSI untuk menunjukkan

nilai keunggulan yang dimiliki Xpander," katanya.

"Berdasarkan kekuatan yang dimiliki Xpander, kami ingin menunjukan bagaimana Xpander dapat membawa berton-ton ‘kebahagiaan yang nyata’ kepada konsumen, para keluarga Indonesia," lanjutnya.

Kebahagiaan yang nyata tersebut ditunjukkan dalam bentuk taman hiburan karnaval yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga.

"Hari ini merupakan event pertama kami yang diadakan di Bekasi. Tidak hanya di area Jabodetabek, Xpander Tons of Real Happiness juga akan menyapa konsumen kami dan para keluarga di berbagai kota-kota lain di Indonesia hingga awal tahun mendatang," katanya.

Dalam kegiatan ini, MMKSI juga memperkenalkan brand ambassador dari Mitsubishi Xpander, yaitu keluarga Sasono yaitu dari Dwi Sasono, Widi Mulia dan putra putri mereka yang tentunya sudah sangat familiar dan mereka juga sebagai ‘Agent of Happiness’ yang siap berbagi kebahagiaan dengan keluarga Indonesia.(*)