Danny Pomanto Lepas Kontingen Pesparawi Makassar ke Laga Nasional di Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sulawesi Selatan asal Makassar, di Baruga Anging Mammiri, Jumat (27/7/2018).

Kontingen ini terdiri atas kelompok paduan suara dewasa campuran dan vokal Glgroup yang akan mengikuti ajang Pesparawi Nasional yang berlangsung di Pontianak, Kalimantan Barat.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menitipkan kepada seluruh peserta kontingen agar lebih bersemangat dan mampu membuktikan tradisi prestasi kota ini.

“Mari kita buktikan, tradisi prestasi itu bukan hanya pemerintahan, melainkan seluruh aspek baik pemuda terlebih lagi Tim Pesparawi Sulsel khususnya Kota Makassar, harus bisa merebut prestasi,” ungkapnya.

Tak lupa Wali Kota yang baru-baru ini menerima TPID Award dari Presiden RI Joko Widodo berpesan kepada kontingen untuk senantiasa menjaga kesehatan dan stamina agar bisa memberi ledakan dan menunjukkan talenta Makassar sebenarnya.

“Selamat jalan, kita semua mendoakan dan selalu berharap, pulanglah dengan hasil terbaik, persoalan juara berapa urusan belakang, yang jelas lakukan yang terbaik, do the best, tunjukkan tradisi prestasi Makassar,” tutupnya.

Pelepasan kontingen ini juga dirangkai pelantikan Pengurus Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD).

Turut hadir beberapa legislator PDIP seperti Rudi Piter Goni, Mashak Raymon, serta Kadis Dukcapil Makassar Nielma Palamba. (*)