175 Modifikator Sulsel Unjuk Gigi di Honda Modif Contest, Scoopy Dominan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Motor Makassar, main dealer sepeda motor Honda wilayah Sulselbartra dan Ambon menggandeng modifikator berbakat untuk menunjukan kreativitasnya dalam gelaran ke-7 Honda Modif Contest (HMC) 2018 di Anjungan Losari Jl Penghibur, Sabtu (28/7/2018).

Bertajuk We Create, We Ride, 175 modifikator berbakat asal Sulsel ikut meramaikan gelaran tahunan Honda ini.

HMC 2018 membuka dua kategori dengan 9 kelas perlombaan bagi para modifikator.

Untuk kategori sepeda motor dengan produksi di atas tahun 2006, peserta terbanyak diikuti di kelas Matic and Cub Stock/Bolt on sebanyak 46 modifikator, Matic & Cub Advance 10 modifikator.

Sport Naked 8 modifikator, Sport Fairing 8 modifikator, Sticker/decals 27 modifikator, Racing Style 19 modifikator, dan Community Touring sebanyak 11 modifikator.

Semenrara kategori sepeda motor produksi di bawah tahun 2006 untuk kelas All Stock and Advance diikuti oleh 22 modifikator dan sebanyak 24 modifikator untuk kelas free for all untuk skutik, cub, dan sport Honda untuk seluruh tahun produksi.

Kepala Wilayah Astra Motor Makassar, Thamsir Sutrisno, dalam jumpa pers menuturkan, motor yang paling banyak di modifikasi yakni skutik Scoopy.

Menurutnya HMC merupakan salah satu event besar yang diselenggarakan Honda sebagai wadah bagi modifikator, komunitas, dan pecinta sepeda motor Honda berkarya dan berbagi cita rasa yang dituangkan dalam kreasi sepeda motor Honda.

“Melalui ajang Honda Modif contest 2018 ini, kami mewadahi para modifikator untuk berkreasi. Honda dan Astra Motor selaku main dealer selalu mendukung karya-karya terbaik putra daerah,” ujar Thamsir

Pemenang terbaik dari setiap kelas akan bersaing di gelaran final HMC 2018 memperebutkan tiga gelar modifikator terbaik untuk kategori National Champion Matic and Cub, National Champion Sport, dan National Champion Free For All.

Pemenang tingkat nasional ini berkesempatan mengikuti ajang Honda Dream Ride Project yang akan didampingi mentor-mentor modifikator berpengalaman. (*)