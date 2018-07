Kodim 1411 Bulukumba Gelar Kejuaraan Taekwondo Dandim Cup 1 se-Indonesia Timur

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Komando Distrik Militer (Kodim) 1411 Bulukumba menggelar kejuaraan taekwondo, Jumat (27/7/2018).

Kejuaraan taekwondo bertajuk Dandim Cup 1 2018 itu merupakan kejuaraan taekwondo se-Indonesia Timur.

Kejuaraan yang mempertandingkan kategori kyorugi prestasi dan pemula bertema 'it's Time To Be The Best' ini dihadiri sekitar 250 orang peserta dan tamu undangan.

Ketua Pembina Taekwodo Bulukumba, H Gunawan mengatakan meski umur taekwondo di Bulukumba baru kurang lebih setahun, bukan menjadi penghalang untuk menggelar turnamen.

"Alhamdulillah bisa diselenggarakan open tournament. Ini semua bisa diselenggarakan atas dukungan semua elemen khususnya Kodim 1411 Bulukumba," jelasnya.

Sementara Dandim 1411 Bulukumba, Letkol Arm Sutikno yang diwakili oleh Kapten Inf Muh Jaffar mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada semua elemen atas dukungan dalam penyelenggaraan open tournament kejuaraan taekwondo Dandim Cup 1 se-Indonesia Timur.

Penyelenggaraan kejuaraan seperti ini, kata dia, mutlak dilakukan sebagai sarana peningkatan kualitas, sekaligus mengukur kemampuan teknik atlet-atlet terbaik untuk dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan pembinaan prestasi secara berjenjang, bertahap, bertingkat, dan berlanjut

"Kepada seluruh peserta, bertandinglah dengan fair, tampilkan kemampuan tekhnik yang dimiliki serta junjung tinggi sportifitas," ujarnya.

Acara yang digelar di Gelanggan Olahraga Bulukumba, Jl Melati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba itu, bakal berlangsung hingga Minggu (29/7/2018).(*)