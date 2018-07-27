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Pilgub Sulsel

Foto-foto Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Terpilih 2018-2023

Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur Sulse

Foto-foto Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Terpilih 2018-2023 - gubernur-terpilih3_20180727_094852.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Foto-foto Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Terpilih 2018-2023 - gubernur-terpilih1_20180727_094742.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Foto-foto Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Terpilih 2018-2023 - gubernur-terpilih2_20180727_094636.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Foto-foto Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Terpilih 2018-2023 - gubernur-terpilih4_20180727_095052.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Foto-foto Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Terpilih 2018-2023 - gubernur-terpilih5_20180727_095227.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Foto-foto Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Terpilih 2018-2023 - gubernur-dan-wakil-gubernur-sulsel-terpilih-nurdin-abdullah-andi-sudirman-sulaiman_20180727_084524.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018).

Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur Sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2018-2023 di Hotel Maxone, Jl Taman Makam Pahlawan, Makassar, Sulsel, Kamis (26/7/2018) malam.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)
Tags
Prof Nurdin Abdullah
Andi Sudirman Sulaiman
KPU Sulsel
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Suryana Anas
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