Pilgub Sulsel
Foto-foto Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Terpilih 2018-2023
Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur Sulse
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018). Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan menetapkan Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih masa bakti 2018-2023 pada rapat pleno terbuka, di Hotel Max One Makassar, Kamis (26/7/2018).
Ketua KPU Sulsel, Misna M Attas saat memimpin rapat pleno membacakan berita acara rapat pleno terbuka penetapan gubernur dan wakil gubernur Sulsel pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
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Penulis: Sanovra Jr
Editor: Suryana Anas
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