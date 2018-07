FKM Unhas Gelar Pelatihan Pembiayaan Kesehatan

Departemen Manajemen Rumah Sakit (MRS) Program Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) melatih manajer rumah sakit dalam menganalisis biaya pelayanan di Hotel Four Point by Sheraton, Jumat (27/7/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Departemen Manajemen Rumah Sakit (MRS) Program Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) melatih manajer rumah sakit dalam menganalisis biaya pelayanan di Hotel Four Point by Sheraton, Jumat (27/7/2018).

Pergeseran sistem pembayaran pada era JKN memaksa rumah sakit saat untuk dapat mengelola pelayanannya secara efektif dan efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan.

Manajemen rumah sakit dituntut untuk dapat melakukan kendali biaya dan mutu dengan mengetahui dan menganalisis biaya satuan pelayanannya.

Pemateri kegiatan itu adalah Dr Syahrir A Pasinringi MS juga sebagai Kepala Departemen MRS FKM Unhas.

Dia mengatakan, perubahan pola pembayaran RS dari sistem pembayaran per jenis tindakan (fee for services) ke sistem pembayaran per paket layanan (Ina CBG’s) memaksa rumah sakit untuk dapat mengetahui biaya yang dikeluarkan dalam melayani pasien.

Pelatihan diikuti 70 peserta yang berasal dari berbagai rumah sakit, baik RS pemerintah dan RS Swasta serta dosen dan mahasiswa kesehatan

Pelatihan ini merupakan rangkaian kegiatan Pra Munas Perkumpulan Institusi Pendidikan Magister RS Indonesia yang akan dilaksanakan sabtu 27 Juli 2017 di Four Point by Sheraton Kota Makassar.(*)