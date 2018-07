Dapat 5 Bukti Ini, Najwa Shihab Ungkap Sel Asli Setya Novanto di Lapas Sukamiskin

TRIBUN-TIMUR.COM - Dapat 5 Bukti Ini, Najwa Shihab Ungkap Sel Asli Setya Novanto Sebenarnya di Lapas Sukamiskin

Ada sejumlah kejanggalan yang dirasa cukup menonjol oleh Najwa Shihab terhadap kebenaran dari sel Setya Novanto di Lapas Sukamiskin.

Kedatangan Najwa Shihab ke Lapas Sukamiskin yakni bermula saat tertangkapnya Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein oleh Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) cukup menyita perhatian publik.

Tak hanya Wahid Husein, sejumlah petugas hinggga suami Inneke Koesherwati yakni Fahmi Darmawansyah dibawa oleh KPK saat operasi tangkap tangan dilapas yang berpenghuni napi kasus korupsi itu.

Najwa Shihab saat kunjungi sel tahanan Setya Novanto di Lapas Sukamiskin. (instagram/najwashihab)

Sejumlah mantan pejabat seperti Mantan Ketau DPR RI, Setya Novanto dan Mantan Politisi Demokrat, Nazarudin berhasil ditemui di kamarnya.

Nazaruddi, Najwa Shihab dan Setya Novanto (Kolase SI: Tribunnews, Kompas, MalangTODAY)

Namun Najwa Shihab mengaku mendapat beberapa kejanggalan pada keaslian sel Setya Novanto dan Nazaruddin.

Hal ini dungkapknya dalam postingannya di instargam pribadinya @najwashihab.

Pantauan Sripoku.com, ada 4 poin yang disampaikan Najwa Shihab, dari papan nama Setya Novanto hingga bukti atas dugaan sel palsu Setya Novanto dan Nazaruddin yang ternyata bekas sel mantan Walikota Palembang, Alm Romi Herton dan mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin.

“Sejak awal saya dan tim @matanajwa sudah curiga bahwa sesungguhnya itu bukanlah sel asli Setya Novanto. Saat sidak, SN mengaku sejak awal menempati sel no 29 di Blok Timur dan selama 3 bulan tidak berpindah-pindah sel. Ada beberapa kejanggalan:

1. Di papan besar daftar nama dan sel penghuni di ruang kamtib Lapas Sukamiskin, sticker nama SETYA NOVANTO terkesan baru ditempel dan berbeda.

2. Isi sel SN mulai dari barang2 pribadi, baju, perlengkapan mandi, makanan tdk sesuai dgn profil SN. Misalnya ada body mist Victoria Secret Pure Seduction, Gatsby dan Pucelle splash cologne.



3. Tidak terlihat tumpukan baju atau barang yg mengindikasikan sel itu sudah dihuni selama 3 bulan. Terkesan "terlalu rapih" dgn tujuan ingin menonjolkan "kesederhanaan"



4. Ketika petugas membuka sel SN, saya mendapat kesan Papa sudah sangat "siap" menyambut kami. Duduk di kursi dgn pakaian rapi sembari membawa buku "Kosa Kata Alquran". Kecurigaan2 itu kemudian kami telusuri lebih jauh. Saya mendapatkan informasi awal, kamar asli SN berada di Blok Timur atas di dekat kamar Bung Karno. Saat sidak sel no 2 dan 3 memang tidak tercantum nama penghuni. Pengakuan mantan penghuni Lapas Sukamiskin menyebut sel no 3 berukuran 2 kali lipat sel lain. Sel itu dulu sempat dihuni oleh mantan Walikota Palembang alm Romi Herton, yg kemudian dipindah ke Lapas Gunung Sindur karena terbukti plesiran. Saya kemudian mendapatkan informasi tambahan dari orang dalam, bhw SN benar menghuni sel no 3 Blok Timur Atas. Kerap kali diketahui mobil datang membawa perlengkapan barang-barang mewah untuk mengisi sel itu.

Sel Nazaruddin yg disidak malam itu juga sel palsu. Informasi orang dalam yg kami kumpulkan, sel asli Nazaruddin adl sel yg dulu sempat dihuni mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin. Sel no 41 di Blok Timur Atas dengan 2 kali lipat dari sel rata-rata.

Tadi malam saat LIVE Mata Najwa, saya bertanya ke Menteri Yasonna Laoly atas beragam kejanggalan yg ada. Di sela-sela break, Menkumham menelpon jajarannya dan mengkonfirmasi bahwa kecurigaan tim Mata Najwa dan informasi yg kami kumpulkan benar adanya. Sel Setya Novanto dan Nazaruddin yg disidak petugas malam itu adl SEL PALSU,” papar Najwa Shihab.

Dilansir Sripoku.com di Surya, berikut 5 kejanggalan di Lapas Sukamiskin.