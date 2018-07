Siaran Langsung, Live Streaming ICC 2018 AS Roma Vs Tottenham Hotspur di Sini

Siaran langsung, live streaming ICC 2018 AS Roma Vs Tottenham Hotspur.

TRIBUN-TIMUR.COM - Tonton live streaming TVRI, pertandingan AS Roma Vs Tottenham Hotspur yang bakal memanaskan ICC 2018 pada Kamis (26/7/2018), mulai pukul 09:05 WIB dari San Diego County Credit Union Stadium, San Diego, California, AS.

Sayangnya, laga AS Roma Vs Tottenham Hotspur ini tak tayang langsung, tapi delay TVRI.

Namun, live streaming AS Roma Vs Tottenham Hotspur bisa diakses melalui sejumlah situs.

Roma kini harus membiasakan bermain tanpa penjaga gawang Alisson dan gelandang Radja Nainggolan setelah kepergian mereka di musim panas , tetapi mereka memiliki beberapa hiburan untuk melunakkan hal itu.

Pertama adalah pendapatan £ 90 juta yang mereka kumpulkan dari dua kesepakatan itu, dan yang lainnya adalah fakta bahwa mereka hampir sepenuhnya fit dan kumpulan pemain yang beristirahat dengan baik menjelang musim panjang di depan mereka.

Ini ditunjukkan dalam seleksi skuad mereka untuk tur Amerika Serikat ini.

Sebagian besar pemain bintang mereka hadir dan siap bermain, termasuk Edin Dzeko, Diego Perotti, Kevin Strootman, Daniele De Rossi, dan pemain baru Javier Pastore dan Justin Kluivert.

Sementara, Tottenham Hotspur memiliki hampir semua bintang di lini depan absen saat mereka beristirahat setelah Piala Dunia mereka.

Para pemain lini belakang dan penjaga gawang Hugo Lloris juga masih beristirahat, seperti halnya Mousa Dembele, Dele Alli, Eric Dier, dan Harry Kane.

Namun Christian Eriksen, Davinson Sanchez, dan Son Heung-Min telah masuk dalam skuad, tetapi tidak mungkin mereka akan memainkan bagian dalam laga ini.