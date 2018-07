Resto Roemah Podjok Siapkan Paket Gratis bagi Member TFC Premium

BAGI pemegang atau member TFC Premium Tribun Timur, mulai 1 Agustus 2018 nanti bisa menikmati layanan gratis di restoran Roemah Podjok yang berlokasi di Jl Datu Museng, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

roemah podjok 1 (google maps)

Fasilitas itu bisa dinikmati pengunjung yang memiliki kartu ajaib TFC Premium melalui paket “Buy One Get One” setelah adanya kerja sama manajemen Roemah Podjok dengan manajemen TFC Premium Tribun Timur.

menu roemah podjok (google maps)

Kerja sama merchant TFC Premium itu dilakukan oleh Manajer Sirkulasi/TFC Premium Tribun Timur, Abdul Haris Suardi, dengan owner Roemah Podjok, Liem Willy Limoharjo, di restoran setempat, Kamis (26/7/2018).

menu roemah podjok2 (google maps)

Fasilitas Buy One Get One untuk menu tertentu ini disiapkan Roemah Podjok bagi pemilik kartu TFC Premium dan mulai berlaku per 1 Agustus 2018.

Restoran ini buka setiap hari mulai pukul 10.30 WITA hingga 22.30 WITA.(*)