Mau Coba 20 Jenis Sambal? Datang Barbeque di Hotel Claro Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Kabar gembira bagi anda pencinta kuliner, mulai 3 Agustus 2018 mendatang manajemen Hotel Claro Makassar kembali hadirkan Barbeque.

Melalui program tersebut pengunjung akan disuguhkan banyak pilihan makanan mulai dari daging segar seperti daging sapi, ayam, ikan, cumi, dan sosis selain itu ada pula aneka kue.

Executive Chef Claro Makassar, Abdul Khalik menegaskan pengunjung akan disuguhkan lebih dari 20 jenis sambal, puluhan kue, buah dan minuman dingin diluar menu utama.

"Jadi menu setiap hari itu beda, tujuannya agar tamu tidak bosan, selain menu barbeque kami juga siapkan makanan siap santap bagi yang tidak mau menunggu," ungkap Abdul Khalik.

Area Skypool tersebut dapat menampung hingga 200 pengunjung, dimana manajemen Claro menargetkan 100 pengunjung per hari yang diharapkan dapat mendongkrak 20 hingga 30 persen F&B hingga akhir tahun.

Sementara itu, Marcom Manager Claro Makassar, Ricwan Wahyudi mengatakan, Barbeque tersebut akan berlangsung setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 18.00 wita hingga 22.00 wita.

"Tempatnya indoor di lantai 6 area Skypool, konsepnya all you can eat," kata Yudi sapaan Ricwan Wahyudi saat Press Conference di Executive Lounge Lt 1 Claro Makassar, Jl AP Pettarai Makassar, Kamis (26/7/2018).

"Semua itu bisa anda nikmati dengan harga Rp 198 ribu per pax, khusus untuk tamu hotel yang nginap kami berikan diskon 20 persen," ungkap Yudi memberikan keterangan.(*)