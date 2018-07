Deng Ical Paparkan Program Sikamaseta di Rakor Pengentasan Kemiskinan Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Wali Kota Makassar, Dr Syamsu Rizal MI, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar, memaparkan tentang pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) melalui program Sikamase'ta guna menanggulangi kemiskinan agar tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Pemprov Sulsel, Kamis (26/7/2018).

Program Sikamase'ta merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Kepedulian Masyarakat Miskin Elektronik Data, sebagai salah satu solusi bagi Kota Makassar untuk menyelesaikan beberapa masalah penanggulangan kemiskinan yang ditemui di beberapa kabupaten kota, khususnya terkait data yang kurang akurat.

"Sikamase'ta adalah program yang memastikan semua orang miskin dan hampir miskin terdata dengan benar, by name, by address, by picture. Sehingga data lebih akurat," ujar Deng Ical.

Menurut Deng Ical, beberapa kendala yang masih ditemui di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni masih sulitnya mendapatkan data yang akurat dan terbaru.

Sehingga dengan adanya program aplikasi Sikamase'ta, dapat menyajikan data yang teraktual dan sesuai dengan fakta di lapangan karena dibarengi dengan foto kondisi rumah dan lingkungan sekitar, serta titik lokasi.

Dalam pemaparan tersebut, Deng Ical juga memutarkan video penggunaan aplikasi program Sikamase'ta, mulai dari saat tim Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) turun ke lapangan untuk melakukan pendataan, pengambilan gambar, hingga proses penginputan data.

Rapat tersebut dibuka secara langsung oleh Pj Gubernur Sulsel, Sumarsono, dan dihadiri langsung dari Kementerian PPN/Bappenas RI, Sidik Permana, Kadis Sosial Sulsel, Dr H Ilham A Gazaling MSI, dan perwakilan pimpinan kabupaten/kota se Sulsel.(*)