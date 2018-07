Dukung Asian Games 2018, Kalla Toyota Tawarkan Promo Berhadiah Mobil Impian

Tenaga pemasaran berpose di dekat mobil Toyota All New C-HR di Ball Room Sandeq Grand Clarion Hotel, Makassar.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota kembali memberi berbagai kemudahan kepada pelanggan untuk memiliki mobil impian.

Dalam rangka peran Toyota sebagai Official Car Partner Asian Games 2018, akan ada program menarik khusus bagi pelanggan setia yang menunjukkan dukungan terhadap ajang yang diselenggarakan tiap empat tahun ini.

Marketing & Customer First Division Head Kalla Toyota, Abdul Wahab dalam rilisnya, Rabu (25/7/2018) menuturkan, setiap transaksi Toyota Grand New Avanza, All New Calya, New Agya, All New Yaris, All New Sienta, serta All New Rush berhak mendapatkan kesempatan mengikuti Grand Prize 18th Asian Games Special Deals.

"Hadiahnya yakni 1 unit Toyota Alphard dan 8 unit Toyota CHR yang akan diundi bagi pelanggan yang beruntung,” kata Abdul Wahab.

Toyota Alphard yang merupakan kendaraan di kelas Multi Purpose Vehicle (MPV) Luxury serta All New CHR yang juga pendatang baru dalam line up Toyota menjadi incaran pelanggan setia.

Untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah tersebut, Pelanggan yang melakukan pembelian dalam kurun waktu Juli hingga September akan mendapatkan kupon digital yang dapat diisi melalui alamat website www.toyotaspecialdeals.id.

Dengan uang muka terjangkau mulai Rp 17 Jutaan khusus untuk pembelian New Agya dan All New Calya serta Grand New Avanza yang masih menjadi kendaraan nomor satu pilihan keluarga juga dapat dibawa pulang dengan DP senilai Rp 14 Jutaan.

Berbagai benefit tambahan juga diberikan dalam rangka semarak menyambut Asian Games 2018 dimana Indonesia sebagai tuan rumah pada tahun ini.

Setiap cabang Kalla Toyota yang tersebar di 23 cabang di area Sulawesi Selatan, Tenggara, Tengah dan Barat akan mengadakan showroom event tiap minggunya.

"Tidak ketinggalan hadiah langsung juga diberikan bagi pelanggan Kalla Toyota yang melakukan transaksi pada kegiatan tersebut," katanya.(*)