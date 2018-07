Rektor Unhas Hadiri Forum Pemimpin Dunia di Amerika

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu diundang menghadiri Center for Strategic and International Studies (CSIS) Global Leader Forum di Washington DC, Amerika Serikat, Senin-Kamis (23 - 26/7/2018).

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu diundang menghadiri Center for Strategic and International Studies (CSIS) Global Leader Forum di Washington DC, Amerika Serikat, Senin-Kamis (23 - 26/7/2018).

Rektor Unhas mendapat kehormatan bersama empat rektor lainnya yaitu Rektor UI, UNPAD, ITS, dan UGM mendampingi Menteri BUMN Rini Sumarno serta Komisaris Bank BNI.

CSIS merupakan salah satu lembaga think-tank terkemuka dan berpengaruh di dunia.

Didirikan pada tahun 1962 di Washington DC, CSIS kini dikenal sebagai lembaga yang berperan dalam kebijakan strategis politik domestik dan luar negeri Amerika Serikat.

Dalam "Go To Think Tank Index" yang dirilis oleh University of Pennsylvania, CSIS dinobatkan sebagai lembaga think tank teratas untuk Kajian Keamanan Internasional.

Global Leaders Forum merupakan forum khusus yang digelar secara rutin oleh CSIS untuk memberi kesempatan bagi para pengambil kebijakan dari seluruh dunia untuk membagi gagasan dan pandangan tentang isu-isu kebijakan publik.

Secara rutin, forum ini dihadiri oleh para eksekutif pemerintahan Amerika, pejabat legislatif, diplomat asing, ahli-ahli, serta para pemimpin masyarakat dan media.

Bersama Rektor Unhas, turut diundang pula empat rektor, yaitu: Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met (Rektor UI), Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng (Rektor UGM).

Prof Ir Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D (Rektor ITS) dan Prof Dr med Tri Hanggono Achmad (Rektor UNPAD).

Selama berada di Amerika Serikat, rombongan Menteri BUMN akan menghadiri beberapa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh CSIS.

Selain Global Leaders Forum, delegasi Indonesia juga akan mengikuti Rountable on Southeast Asian Economic and Trade, High Level Discussion Forum, US-Indonesia Strategic Forum, serta High Level Conference.(*)