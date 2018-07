Puluhan Tahun Jadi Pelaut, Capt Chandra Incar Kursi DPRD Sulsel di Dapil I

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Capt Chandra Mardhika Saputra memilih maju melalui Partai Demokrat.

Chandra berlatar belakang pelaut.

Dia alumni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar.

"Saya maju Caleg untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Dapil I. Meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, Wajo, Bontoala, Rappocini, Makassar dan Kepulauan Sangkarang," katanya, Selasa (24/7/2018).

Capt CMS, sapaan akrabnya, tertarik menjadi Caleg sebagai bentuk kepeduliannya terhadap Makassar, untuk melakukan perubahan yang selama ini belum terlihat nyata.

Baca: Petani Luwu Ini Usung Tagline Pemuda Pintar Maju Pilcaleg

"Aspirasi masyarakat tentunya harus disinergikan dengan birokrasi untuk mewujudkan harapan mereka. Dan ini sebagai perwujudan dari suara warga yang memberikan amanah kepada saya dan Partai Demokrat," jelas pria kelahiran Makassar 35 tahun lalu itu.

Meski baru didunia perpolitikan, Chandra menilai jika pileg bukanlah persaingan.

Sebab semua calon legislatif pasti memiliki niat mulia untuk memajukan daerahnya.

"Saya hadir di sini semata-mata untuk mengabdi demi rakyat dan mencoba mengaplikasikan ilmu saya nantinya demi mengharumkan nama Makassar sebagai Centre Point of Indonesia dan kiblat dari Maritime City in the World," ujar dosen Institut Transportasi dan Logistik Trisakti dan anggota Dewan Penguji Keahlian Pelaut itu.(*)