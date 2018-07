Harga Telur di Pasar Minasa Maupa Gowa Turun

Salah satu penjual telur di UD. Kamal, Arya, mengatakan harga telur turun dari sebelumnya Rp 48 ribu per rak menjadi Rp 46 ribu per rak.

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA- Harga telur di Pasar Minasa Maupa Sungguminasa Gowa mengalami penurunan beberapa hari terakhir ini.

Salah satu penjual telur di UD. Kamal, Arya mengatakan, harga telur turun dari sebelumnya Rp 48 ribu per rak menjadi Rp 46 ribu per rak.

"Baru empat hari ini turun harganya jadi Rp 46 ribu per rak. Tapi kalau yang telur jumbo artinya sudah di pilih itu Rp 50 ribu per rak. Turun dari Rp 55 ribu per rak," ujarnya, Selasa (24/7/2018).

Yang naik justru telur jenis ayam kampung dari Rp 55 ribu per rak ke Rp 58 ribu per rak.

"Kurang stok nya baru banyak permintaan. Baru minggu ini ji naik. Kalau telur bebek juga naik dari Rp 75 ribu per rak jadi Rp 85 per rak," lanjutnya.

Namun saat ini, dia menuturkan jika pembeli sunyi.

Sebab jika biasanya dia mengorder bisa sampai 1000 rak sekali order, kali ini hanya 400-600 per rak setiap kali order.

"Lagi sunyi pembeli ku. Jadi 400 rak ji ini saya order. Jadi kurang memang," lanjutnya.(*)