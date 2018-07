Bos Sriwijaya Air Sambut Baik Rencana Evaluasi Tarif Batas Bawah Pesawat

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Manajemen maskapai penerbangan menyambut baik rencana Kementerian Perhubungan mengevaluasi revisi tarif batas bawah pesawat sebagai imbas kenaikan harga avtur.

Dipaparkan District Manager Sriwijaya Air Makassar, Sri Budianto, rencana pemerintah untuk melakukam evaluasi terhadap revisi tarif batas bawah menjadi 'angin segar'.

"Hal ini sangat baik bagi industri penerbangan. Sebaiknya memang pemerintah melakukan penyesuaian tarif batas bawah, karena komponen terbesar cost yakni fuel atau avtur mengalami kenaikan harga," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Selasa (24/7/2018).

Selain karena adanya kenaikan harga avtur, faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Mengutip Bloomberg, Selasa (24/7/2018), rupiah dibuka di angka 14.546 per dolar AS, melemah jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di angka 14.482 per dolar AS.

Sejak pagi hingga siang hari ini, rupiah bergerak di kisaran 14.546 per dolar AS hingga 14.562 per dolar AS. Jika dihitung dari awal tahun, rupiah melemah 7,33 persen.

Dilansir Kompas.com, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus Santoso menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap rencana revisi tarif batas bawah pesawat imbas dari kenaikan harga avtur.

"Sudah ada evaluasi cuma pengumumannya belum," kata Agus saat ditemui di Kantor Pusat AirAsia, Tangerang, Selasa (24/7/2018).

Agus memastikan, revisi tarif batas bawah pesawat tersebut bakal diumumkan dalam waktu dekat.

Adapun ketentuan yang dimaksud adalah Permenhub Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri.

Saat ini, kenaikan avtur telah mencapai 40 persen sejak 2016 hingga Mei 2018 silam. (*)