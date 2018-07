VIDEO: Penyebab Wajah Berjerawat Menurut dr Inneke Jane

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Produk kecantikan kulit asal Filipina, Maxi-Peel Micro-Exfoliant diperkenankan secara resmi oleh manajemen Splash Corporatio di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Minggu (22/7).

Pengenalan produk kecantikan seharga Rp 20 ribu tersebut dirangkaikan dengan Talkshow kesehatan kulit wajah bersama dr Inneke Jane Hidayat MD MSc Dermatovenereologist.

Pada kesempatan tersebut dr Inneke Jane mengungkapkan bahwa kulit manusia memiliki proses regenerasi secara natural setiap 28 hingga 30 hari sekali.

Namun seiring dengan bertam usia, proses regenerasi akan menjadi lebih lambat dan lama, jika tidak dilakukan perawatan khusus maka kulit akan menjadi kering, kusam dan berjerawat.

Nah berikut penjelasan dr Inneke Jane terkait proses perawatan kulit wajah agar tidak kering dan berjerawat.(*)