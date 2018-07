Livinity Chapter Bulukumba Resmi Terbentuk

Citizen Reporter, Andi Yayath, Koordinator Livinity Chapter Bulukumba

Dalam rangka memperingati ulang tahun Livina Indonesia Community (Livinity) yang kedua, komunitas mobil Livina ini mengadakan kegiatan dengan tema Diversity in Livinity di Pantai Panrangluhu, Bira, Sabtu, 21 Juli 2018.

Kegiatan yang sekaligus dirangkaikan dengan pembentukan Livinity Chapter Bulukumba.

Livinity merupakan wadah bagi para pengguna dan pencinta mobil Nissan Livina yang ada di Sulawesi Selatan.

"Kami saat ini alhamdulillaah berusia 2 tahun dan telah melakukan berbagai kegiatan baik kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kami mengusung konsep yang sedikit berbeda dengan komunitas lainnya. Karena kami merupakan komunitas satu merk. Jadi walaupun jumlah kami masih sedikit tapi kami hubungan kekeluargaan diantara kami terjalim erat" ujar Fachrul selaku Leader Livinity.

Dalam kesempatan ini pula, terpilih Andi Yayat yang akrab disapa om Yayath selaku koordinator Livinity Chapter Bulukumba.

"Syukur Alhamdulillah saat ini pengguna Livina semakin banyak utamanya di Bulukumba. Dengan adanya wadah seperti ini, diharapkan sesama pengguna Livina bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang mobil utamanya Livina," ujar Andi Yayath.

Komunitas yang memiliki jargon We Are Livinity We Are Family selanjutnya bertolak ke kawasan Adat Ammatoa di Kecamatan Kajang pada hari Minggu, 22 Juli 2018. (*)