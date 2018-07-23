47 Bacaleg Perempuan Bidik Kursi DPRD Sulsel di Dapil III
Adapun jumlah bacaleg laki-laki yang diusung oleh 16 parpol peserta pemilu sebanyak 90 orang.
abdiwan/tribuntimur.com
Ilustrasi politisi perempuan
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 47 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) perempuan dari 16 partai politik peserta pemilu maju bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III.
Sulsel III meliputi Kabupaten Gowa dan Takalar.
Adapun jumlah bacaleg laki-laki yang diusung oleh 16 parpol peserta pemilu sebanyak 90 orang.
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Total jumlah bacaleg di Dapil Sulsel III sebanyak 137 orang.
Mereka memperebutkan 6 kursi dari total 85 kursi DPRD Sulsel.(ziz)
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin