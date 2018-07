Suhardi Pemenang Kalahkan 130 Peserta Swadharma Golf Club BNI Tournament

TRIBUN-TIMUR.COM, SAMATA - Suhardi ditahbiskan sebagai Overall Best Nett Swadharma Golf Club BNI Tournament di Lapangan Golf Internasional Padivalley yang terletak di Desa Pallantikang dan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Minggu (22/7/2018).

Kurang lebih 130 golfer dari Makassar dan Gowa ikut kegiatan ini.

Suhardi perwakilan dari Samata Golf Club.

Pemenang kategori lainnya adalah Kadis Sosial Pemprov Sulsel Ilham A Gazaling untuk kategori Best Nett A Flight. Sementara Mansyur kategori Best Nett B Flight. Adapun Arman untuk kategori Best Nett C Flight.

"Ini kegiatan rutin. Supaya lebih bersemangat makanya ada kompetisi mini," kata Ilham A Gazaling.

Menurut Ilham A Gazaling, kegiatan ini rutin digelar untuk mempererat silaturahmi sekaligus olahraga secara rutin. (*)