Dua Dosen Jichi Medical University Jepang Jadi Pembicara di FK Unismuh

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Dr H Abdul Rahman Rahim menerima dua tamu istimewa dari Jepang, yakni Prof Dr Hiroshi Nishino dan Thoshiro Mashiko, di lantai 17 menara Iqra, Sabtu (21/7/2018).

Kedatangan tamu dari Jepang ini sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerjasama Rektor Unismuh Makassar, Dr H Abdul Rahman Rahim bersama dengan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah di Jepang beberapa bulan lalu.

Mereka didampingi Wakil Ketua Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Prof Dr HM Noor Rochman Hadjam, SU.

Kedua dosen Jichi Medical University tersebut menjadi dosen tamu General Lecturer milad 10 tahun Fakultas Kedokteran (FK) Unismuh.

Prof Dr Hiroshi Nishino mebawakan materi tentang ‘Future Treatment of Head and Neck Cancer Injo’ dan Thoshiro Mashiko membawakan materi tentang ‘Neurosurgical Simulation Using 3D Models With Soft Blood Vessles’.

Selain keduanya, Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar, juga mengundang dua pemateri nasional yakni, Dr Akbar (ahli syaraf) dan Prof Dr Hj Nani I. Djufri SP-THT-KL (K), Fics (ahli THT) dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Rektor Unismuh Dr H Abdul Rahman Rahim, menyambut gembira kedatangan tamu istimewa dari Jepang.

Dia berharap kedatangan kedua tamu dari Jepang ini membawa berkah bagi perkembangan dan kemajuan Unismuh Makassar khususnya Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar kedepan.

Rektor berharap banyak pelajaran dan pengalaman berharga yang dapat diambil dari kehadiran kedua narasumber dari Jepang tersebut.

Apalagi keduanya memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mengelola fakultas kedokteran di Jepang.

“Mudah-mudahan dengan ilmu yang diperoleh dari mereka, Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar bisa sejajar dengan fakultas kedokteran yang sudah maju, baik fakultas kedokteran dalam negeri maupun luar negeri,”harap rektor, Minggu (22/7/2018).