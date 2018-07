Sambangi Makassar, Audisi The Voice Indonesia GTV Digelar di Hotel Pesonna

Panitia The Voice Indonesia berkunjung ke Tribun Timur, Jumat (20/7/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Audisi Off Air the Voice Indonesia GTV akan digelar di Pesonna Hotel, Jl Mappanyukki No 49, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/7/2018) pukul 09.00 wita hingga 18.00 wita.

Audisi Off Air ini telah digelar di 12 kota di Indonesia dan Makassar merupakan kota ke 14 yang dikunjungi.

Media Relations Sect Head, Arif Guntur Prasetio mengatakan, ajang pencarian bakat bergengsi ini fokus kepada kualitas vocal peserta.

"Sesuai namanya The Voice Indonesia, maka tentunya kita benar-benar mencari kualitas vokal peserta bukan yang lainnya," katanya pada tribun-timur.com, Jumat (20/7/2018).

Dikatakannya Makassar merupakan salah satu kota yang antusias mengikuti ajang pencarian bakat.

"Kita pilih Makassar untuk audisi karena animo masyarakat Makassar sangat baik, mereka antusias serta memiliki talent yang berkualitas sehingga sangat berharap kita bisa menemukan orang-orang benar-benar layak di The Voice Indonesia," tuturnya. (*)