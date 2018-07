Rayakan HUT ke-2, The Rinra Tawarkan Paket Spesial

Hotel The Rinra Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR--Salah satu hotel bintang lima Makassar, The Rinra merayakan HUT ke-2 tahun, Jumat (20/7/2018).

Spesial HUT tersebut, The Rinra memberikan penawaran khusus bagi masyarakat.

Mulai dari penawaran paket deluxe room, menginap satu malam Rp 950 ribu, paket dua malam Rp 1,8 juta saja.

The Rinra juga tawarkan promo untuk semua makanan dan minuman diskon hingga 20 persen.

Promo tersebut berlaku 20-23 Juli 2018 mendatang. Sementara khusus promo signature diskon 20 persen hingga 31 Juli 2018.

"Semua promo spesial di The Rinra ini merupakan momentum yang dijadikan oleh pihak manajemen Hotel The Rinra untuk memberikan penawaran khusus bagi masyarakat yang ingin menikmati kenyamanan menginap, makan dan minum," kata Marcom Manager The Rinra, Aziz Munawir, Jumat (20/7/2018).