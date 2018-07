Jadwal Lengkap Liga 1, Top Skor dan Klasemen, Jangan Lewatkan Barito vs Persib & PSMS vs PSM

PSMS vs PSM Makassar akan jadi salah satu big match pekan 17 sekaligus pekan penutup putaran pertama Gojek Liga 1

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut jadwal lengkap Liga 1 pekan 17.

Laga seru Barito vs Persib dan PSMS vs PSM bakal tersaji.

Top skor Liga 1 dan hasil lengkap pertandingan pekan 16 Gojek Liga 1 dan klasemen sementara Liga 1 hingga Jumat (20/7/2018).

Persib Bandung masih menyisakan satu laga dan kini bercokol di papan atas.

Persib memiliki 25 poin.

Tepatnya di posisi keempat terpaut tiga poin dari pemimpin klasemen PSM Makassar dengan 28 poin.

Ini merupakan pertandingan pekan terakhirnya di putaran pertama.

Sebanyak 9 pertandingan akan digelar.

Sejumlah big match akan tersaji dalam pekan ini.

Seperti laga PSMS Medan vs PSM Makassar, Barito Putera vs Persib Bandung dan Persela vs Madura United.