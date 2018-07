Jadwal, Head to Head & Live Streaming Manchester City vs Dortmund: Live TVRI ICC 2018

TRIBUN-TIMUR.COM-- Manchester City vs Borussia Dortmund yang dijadwalkan disiarkan langsung (live) TVRI diprediksi berlangsung seru.

Laga Manchester City vs Borussia Dortmund merupakan pertandingan di ajang International Champions Cup (ICC) 2018 pada Sabtu (21/7/2018).

Live streaming Manchester City vs Borussia Dortmund di ICC 2018 dapat disaksikan (Live) di website TVRI atau website penyedia live streaming lainnya, di antaranya yalla-shoot.com, totalsportek.com dan tv bersama.

Borussia Dortmund akan mengawali kompetisi di International Champions Cup 2018 menghadapi tim yang tak mudah dikalahkan, yaitu juara Premier League, Manchester City.

Dilansir dari laman Bundesliga melalui Tribunjogja.com, pemain Borussia Dortmund, Christian Pulisic (19), memegang beberapa pencapaian, termasuk sebagai pencetak gol terbanyak kelahiran asing dalam sejarah Bundesliga.

Sebelum di International Champions Cup 2018, Manchester City dan Borussia Dortmund pernah bertemu 2012/2013 UEFA Champions League.

Saat itu kedua bertemu dengan hasil akhir seri, 1-1 di Manchester dan menang 1-0 di Dortmund.

Head to head Manchester City vs Borussia Dortmund :

03 Okt 2012 Manchester City vs Borussia Dortmund 1-1 UEFA Champions League

04 Dec 2012 Borussia Dortmund vs Manchester City 1-0 UEFA Champions League

Prediksi skor Manchester City vs Borussia Dortmund : 2-1

Mantan pemain Leicester City, Mahrez, bakal menjadi andalan Pep Guardiola untuk menembus pertahanan Borussia Dortmund. Bahkan mantan pemain terbaik Liga Inggris itu diprediksi mampu mencetak gol di debutnya bersama Manchester City.

Prediksi susunan pemain Manchester City vs Borussia Dortmund :

Manchester City :

Claudio Bravo, Jason Denayer, Tosin Adarabioyo, Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Javi Garcia, Bernardo Silva, Phil Foden, Riyad Mahrez, Leroy Sane ,Lukas Nmecha.

Borussia Dortmund :

Marwin Hitz - Jeremy Toljan - Amos Pieper - Omer Toprak - Marcel Schmelzer - Christian Pulisic - Mario Gotze - Nuri Sahin - Andre Schurrle - Maximilian Philipp -

Alexander Isak.

Live Streaming Manchester City vs Dortmund

Link TVRI Live Streaming Manchester City vs Dortmund

Artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul Head to Head & Prediksi Skor Manchester City vs Borussia Dortmund ICC 2018 Live TVRI, Mahrez Main