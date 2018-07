Ini Makna Bright Two, Tema di HUT ke-2 The Rinra Makassar

Manajemen Hotel The Rinra Makassar merayakan HUT ke-2 tahun hotel di Macora Ballroom, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/7/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perayaan HUT ke 2 Hotel The Rinra Makassar berlangsung meriah, Jumat (20/7/2018).

Bertajuk Bright Who, dimana acara seremonial HUT ditandai dengan pemotongan tumpeng dan kue berbentuk bangunan The Rinra.

General Manager The Rinra, Jackie Lim, mengatakan ada makna penting di balik tema Bright Who ini.

Baca: Jackie Lim Harap The Rinra Jadi Role Model Hotel di Makassar

Baca: Rayakan HUT ke-2, The Rinra Tawarkan Paket Spesial

"Bright Who tak hanya sebuah tema yang dipilih pada momen dua tahun The Rinra berdiri. Dua kata ini juga merupakan sebuah harapan dan doa dari Manajemen dan seluruh karyawan The Rinra agar hotel ini terus bersinar dan tetap menjadi pilihan utama bagi tamu-tamu yang datang ke Makassar tak hanya saat ini tapi juga nanti dan seterusnya," katanya.

Perayaan tersebut dihadiri jajaran Board of Director seperti Komisaris Utama Phinisi Hospitality Indonesia Wilianto Tanta, CEO Phinisi Hospitality Indonesia Anggiat Sinaga, COO Phinisi Hospitality Indonesia Jennifer Tanta, CFO Phinisi Hospitality Indonesia Edwin Tanta dan CDO Phinisi Hospitality Indonesia Andre Tanta.

Turut dihadiri oleh Manajemen Head Office dari Phinisi Hospitality Indonesia, para General Manager dari seluruh unit hotel dan mal dibawah naungan Phinisi Hospitality Indonesia di Makassar serta seluruh jajaran Department Head dan karyawan The Rinra.(*)