Pemilu 2019
Ini Daftar Bacaleg Partai Golkar untuk DPRD Sidrap, Jagoan Anda?
Bacaleg tersebut bakal bertarung dalam 4 daerah pemilihan (Dapil) untuk duduk di DPRD Sidrap.
Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin
TRIBUNSIDRAP.COM, BARANTI - 35 nama bakal caleg (Bacaleg) Partai Golkar telah diserahkan ke KPU Sidrap.
Bacaleg tersebut bakal bertarung dalam 4 daerah pemilihan (Dapil) untuk duduk di DPRD Sidrap.
Dalam daftar bacaleg Partai Golkar, 8 anggota DPRD Sidrap incumbent masih maccaleg.
8 anggota DPRD Sidrap itu, yakni Idham Masse, Edy Slamet, H. Zainuddin Sadide, Dra. Hj. Sitti Rahmah, M.Si, Ahmad Salihin, S.Th, I. M.Hum, Lannae, A. Sugiarno Bahri, SE dan H. Abd. Rahman.
Sementara Ketua DPRD Sidrap asal Golkar, H Zulkifli Zain memilih "naik kelas" ke DPRD Sulsel.
Pada Pileg 2014, Golkar merupakan partai peraih suara terbanyak di Sidrap, yakni, 42.119 suara.
Jumlah suara Golkar tersebut membuatnya menempatkan 9 orang wakilnya di DPRD Sidrap.
Berikut daftar caleg sementara (DCS) Partai Golkar untuk Pileg 2019 :
- Dapil Sidrap 1 (Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu)