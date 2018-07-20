Asian Games 2018
Ini Daftar Atlet Sulsel yang Bakal Tanding di Asian Games
Mereka adalah atlet terpilih berdasarkan prestasi yang ditorehkan baik di tingkat nasional maupun Internasional.
Laporan wartawan Tribun Timur Ilham Mulyawan
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR -- Komite Olaraga Nasional Indonesia (KONI) provinsi Sulawesi Selatan mengumumkan nama&nama atlet Sulsel yanh saat ini tengah menjalani Pelatnas, guna mempersiapkan diri jelang pesta olahraga akbar, Asian Games 2018.
Mereka adalah atlet terpilih berdasarkan prestasi yang ditorehkan baik di tingkat nasional maupun Internasional.
Seperti Aditya Wahyudi misalnya, ia adalah peraih medali emas pada cabang olahraga Judo di even PON Jawa Barat 2016 lalu.
Kemudian ada Anwar Tarra, jagoan cabang olahraga dayung yang sudah mengukir segudang prestasi baik di tingkat nasional maupum internasional.
1. ADITYA WAHYUDI MUHAMMAD/ ATLET JUDO
2. IIN RAMADHANI/ ATLET RENANG INDAH
3. NABILAH PUTRI DISWATAMA PI ATLET RENANG INDAH
4. NURFAHNURUL UTAMI PI ATLET RENANG INDAH
5. RAHMAT ERWIN ABDULLAH PA ATLET ANGKAT BESI
6. NURUL OKTAVIANI BASRI PI ATLET LAYAR-SELANCAR
7. ISMAIL PA ATLET LAYAR-SELANCAR
8. ZEVANIA ELDIVA FINANDIKA PI ATLET LAYAR-SELANCAR
9. NOVRIZAL PA ATLET SEPAKTAKRAW
10. MUH. ARDIANSYAH MULIANG PA ATLET SEPAKTAKRAW
11. KUSNELIA PI ATLET SEPAKTAKRAW
12. ANDI TRI SANDI SAPUTRA PA ATLET SEPAKTAKRAW
13. ANWAR TARRA PA ATLET DAYUNG
14. ZULFIANTO PA ATLET DAYUNG
15. ANDI GUMILANG PA ATLET PENTATLON
16. YUSRI PA ATLET TRIATLON
17. SYAMSUDDIN MASSA PA ATLET ATLETIK