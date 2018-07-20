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Pemilu 2019

Ini Bacaleg PDIP untuk DPR RI di Sulsel

Beberapa maju yakni Andi Ridwan Wittiri (ketua DPD PDIP Sulsel), Prof Razak Thaha (akademisi), Zainal Tahir (pengusaha) di daerah pemilihan (dapil I).

Ini Bacaleg PDIP untuk DPR RI di Sulsel
TRIBUN TIMUR/ABD AZIS
Ketua DPD PDIP Sulsel, Andi Ridwan Wittiri 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengeluarkan daftar bakal calon legislator untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Beberapa maju yakni Andi Ridwan Wittiri (ketua DPD PDIP Sulsel), Prof Razak Thaha (akademisi), Zainal Tahir (pengusaha) di daerah pemilihan (dapil I).

Selain itu ada juga, Samsu Niang (Incumbent), Andi Tagline Padjalangi (legislator DPRD Sulsel), Andi Citta Riogi Idris (mantan ketua PKK Kabupaten Barru) di dapil II.

Selain itu, legislator DPRD Sulsel Sarce Bandaso naik kelas ke DPR RI. Ia maju di dapil Sulsel III.

Berikut Bacaleg DPR RI PDIP;

Dapil 1
1. Andi Ridwan Wittiri
2. Prof Razak Thaha
3. Ulfah Mawardi
4. Zainal Tahir
5. Subhan Djaya
6. Golda Titing
7. Ir. Abd Razak
8. Asmaeny Azis

Dapil 2
1. Samsu Niang
2. Yagkin Padjalangi
3. A. Citta
4. Muh. Sudirman
5. Husbiannas
6. Rosmawati
7. Herman Opy Sanda
8. Sapri Pamulu
9. Rukayyah

Dapil 3.
1. Jacobus
2. Dea
3. Edwar Tanari
4. Nuhung Sulaiman
5. Sahman Ahmad
6. Sarce
7. A. Nur Athira

Tags
PDIP
DPR RI
Sulawesi Selatan
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
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