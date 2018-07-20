Pemilu 2019
Ini Bacaleg PDIP untuk DPR RI di Sulsel
Beberapa maju yakni Andi Ridwan Wittiri (ketua DPD PDIP Sulsel), Prof Razak Thaha (akademisi), Zainal Tahir (pengusaha) di daerah pemilihan (dapil I).
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengeluarkan daftar bakal calon legislator untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Beberapa maju yakni Andi Ridwan Wittiri (ketua DPD PDIP Sulsel), Prof Razak Thaha (akademisi), Zainal Tahir (pengusaha) di daerah pemilihan (dapil I).
Selain itu ada juga, Samsu Niang (Incumbent), Andi Tagline Padjalangi (legislator DPRD Sulsel), Andi Citta Riogi Idris (mantan ketua PKK Kabupaten Barru) di dapil II.
Selain itu, legislator DPRD Sulsel Sarce Bandaso naik kelas ke DPR RI. Ia maju di dapil Sulsel III.
Dapil 1
1. Andi Ridwan Wittiri
2. Prof Razak Thaha
3. Ulfah Mawardi
4. Zainal Tahir
5. Subhan Djaya
6. Golda Titing
7. Ir. Abd Razak
8. Asmaeny Azis
Dapil 2
1. Samsu Niang
2. Yagkin Padjalangi
3. A. Citta
4. Muh. Sudirman
5. Husbiannas
6. Rosmawati
7. Herman Opy Sanda
8. Sapri Pamulu
9. Rukayyah
Dapil 3.
1. Jacobus
2. Dea
3. Edwar Tanari
4. Nuhung Sulaiman
5. Sahman Ahmad
6. Sarce
7. A. Nur Athira