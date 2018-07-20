Pemilu 2019
Ini Bacaleg Gerindra Soppeng, Siapa Bakal Anda Pilih?
Pada pemilihan lalu, Gerindra Soppeng berhasil meloloskan delapan orang kadernya ke DPRD Soppeng
Laporan Wartawan Tribun Timur, Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM, SOPPENG - Sebanyak 30 Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) Gerindra, bakal bertarung di lima Dapil di Soppeng.
Pada Pilcaleg lalu, Gerindra Soppeng berhasil meloloskan delapan orang kadernya.
Namun pada pilcaleg mendatang, hanya empat incumbent Gerindra kembali maju di Soppeng.
Empat lainnya, dua di antaranya memilih pensiun, dan dua orang memilih pindah partai.
Nama-Nama Caleg Gerindra Soppeng
Dapil I Kecamatan Lalabata - Ganra :
1. MUHAMMAD EKA SYAFRI AGELSYAH, SE (L)
2. ANDI HAMID, SH (L)
3. NURUL UMMI A. (P)
4. EPI ARTINA, M.Kes (P)
5. MELANI KALLUPA (L)
6. ROSMA (P)
7. MARWIS, S.Ag., M.Si (L)
Dapil II Kecamatan Donri - Donri dan Marioriawa :
1. H. HERMAN (L)
2. SYAMSUDDIN SAH (L)
3. NUHARI (P)
4. Drs. GUSTIAN (L)
5. ANDI MUHAMMAD YANI (L)
6. ERNITA (P)
7. ANDI NURWAHIDA (P)
Dapil III Kecamatan Lilirilau
1. Drs. H. R. RUSTAN (L)
2. ANDI ALDIANSYAH, SE (L)
3. ANDI BUANA, S.Kom (P)
4. ANDI JUNAIDI (L)
5. A CLAUDIA DES UJIATRY (P)
Dapil IV Kecamatan Liliriaja dan Citta
1. TAUFIQ KAHAR, S.Ip (L)
2. HJ. ROSNAINI, S.Sos (P)
3. ANDI MOCHLIS ASAF, S.Pd, S.Sos (L)
4. ANDI PUSPITASARI (P)
5. ANDI ALFIAN (L)
Dapil V Kec. Marioriwawo
1. ASMAWI, SP., M.Si (L)
2. HJ. MASWAINI, SE.,MM (P)
3. HERIS, S.Ip (L)
4. WAHYUDDIN (L)
5. A.HERMAN (L)
6. ROSMANIAR, S.Pd (P)