Bahas Manfaat Bank Sampah, Danny Jadi Narasumber di JCC

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto menjadi salah satu narasumber pada Talk Show Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 di Panggung Utama Jakarta Convection Center (JCC), Jumat (20/7/2018).

Kegiatan tersebut mengangkat tema 'Membangun Circular Ekonomy dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah'.

Talk show ini menghadirkan menghadirkan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati, Plt Wali Kota Malang Sutaji, Division Head Of Environment Sustainability Unilever Indonesia Maya Tamimi, Direktur Bank Sampah Kota Makassar Saharuddin Ridwan, dan Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugianto.

Di hadapan peserta, Danny diminta untuk memaparkan strategi dan kiat pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan program bank sampah.

Ia menuturkan, bank sampah hingga saat ini telah memberikan banyak manfaat baik sosial maupun ekonomi.

"Ini merupakan kelembagaan yang kuat untuk menopang kebersihan, selain itu dengan hadirnya bank sampah juga dapat mengurangi pengangguran, serta menjadi kesempatan bagi para ibu rumah tangga untuk berusaha," kata Danny.

Baca: Danny Pomanto Minta Camat Tata PKL Layaknya Kanre Rong

Baca: Soni Sumarsono Tagih Danny Pomanto Kembalikan Jabatan 10 Camat Nonaktif

”Hal ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, InsyaAllah dengan bank sampah kita bawa Makassar dua kali tambah baik sesuai tagline Kota Makassar,” lanjutnya.

Danny juga menyampaikan bagaimana cara mengelola sampah yang tidak hanya di darat tapi juga di laut.

"Terobosan Makassar mengelola isu sampah plastik di laut berinovasi dengan PATTASAKI dalam angkat dan angkut sampah di laut," ungkapnya.

Menurutnya, salah satu bank sampah sektoral yang dimiliki Makassar yang berada di pulau, mampu berkontribusi dengan menukar sampah plastik dengan beras, voucher listrik, dan bahkan yang terbaru sampah tukar dengan emas kerjasama dengan pegadaian.

Ia pun memberikan gambaran bagaimana laut di Makassar memiliki potensi yang sangat indah dengan diminimalisasinya sampah pllastik, karena Makassar termasuk salah satu best sunset in the world dan best waterfront city in the world.

Direktur Bank Sampah Kota Makassar, Saharuddin Ridwan menambahkan, bank sampah melalui Intervensi Pemkot Makassar selama ini dengan membantu Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah pusat yang melayani kurang lebih 1000 bank sampah di Kota Makassar.

"Kita sudah punya 800-an motor penjemput sampah. Edaran dari Pemkot Makassar tersebut itu sangat bermanfaat sehingga masyarakat sudah mampu membedakan mana sampah plastik, sampah perhotelan, sampah perkantoran," jelasnya.(*)