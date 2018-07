Obral Komik Murah Viral di Makassar, Pemilik Kewalahan Ladeni Pembeli

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pecinta komik dan novel di Makassar dihebohkan sebuah toko yang menjual komik dan novelnya dengan harga miring.

Info penjualan komik dengan harga murah tersebut beredar di sosial media facebook, yang disebarkan langsung oleh pemiliknya bernama Hendra Kusuma.

Obral komik murah itu mendapat respon cepat dari netizen yang kemudian langsung menyerbu tempat penjualan di Jl Pongtiku, Nomor 28, Makassar.

Tak disangka, serbuan pecinta komik dan novel membuat toko tersebut kewalahan hingga akhirnya terpaksa ditutup sementara di hari ketiga penjualan akibat jualan yang dibuat berantakan oleh pembeli.

Obral komik dan novel murah ini memang hanya dibuka selama dua pekan, yakni mulai 17-31 Juli 2018.

Harga yang ditawarkan pun sangat jauh dari harga asli komik dan novel. Buku komik hanya dijual Rp1000-2000 per buah, sementara novel seharga Rp3000-5000.

Komik dan novel yang dijual pun terbilang lengkap, bahkan komik seri Candy-Candy yang populer puluhan tahun silam, hingga komik seri manga semacam Naruto dan Doraemon tersedia di obral ini.

Hal inilah yang membuat pecinta dan komik dan novel menyerbu obral ini.

Lantas bagaimana obral yang baru dibuka dua hari ini begitu viral dan diserbu kolektor komik? Sang pemilik, Mira Maya Kumala menceritakan kepada Tribun Timur, di sela aktifitasnya merapikan komik dan novel yang jumlahnya hingga ratusan ribu itu, Kamis (19/7/2018).