Jadwal Lengkap Pekan ke-17 Liga 1 2018: Barito vs Persib, PSMS vs PSM, Siapa Juara Paruh Musim?

TRBUN-TIMUR.COM-- Liga 1 2018 pekan ke 17 digelar Jumat (20/7/2018) hingga Senin (23/7/2018).

Ini merupakan pertandingan pekan terakhirnya di putaran pertama.

Sebanyak 9 pertandingan akan digelar.

Sejumlah big match akan tersaji dalam pekan ini.

Seperti laga PSMS Medan vs PSM Makassar, Barito Putera vs Persib Bandung dan Persela vs Madura United.

Tiga laga ini amat menentukan siapa menjadi juara paruh musim.

PSM Makassar yang kini bercokol di peringkat pertama diwajibkan menang dalam laga tandang ini agar bisa mengamankan kandidat juara paruh musim.

Sementara itu, big match Barito Puteravs Persib Bandung juga cukup mementukan. Siapa yang menang dalam laga ini, siap menggeser PSM dari puncak.

Di pekan ini, dua pertandingan yang mempertemukan empat klub legendaris eks-kontestan Kompetisi Perserikatan akan tergelar untuk menghibur seluruh pencinta sepak bola di Tanah Air.

PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya bakal jadi laga pertama dari dua laga itu.