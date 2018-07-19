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Ini Nama-nama Bacaleg Gerindra di Selayar, Jagoan Kamu Ada?

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kepulauan Selayar Zubair Nasir optimis bisa mendominasi kursi di DPRD.

Ini Nama-nama Bacaleg Gerindra di Selayar, Jagoan Kamu Ada?
nurwahidah/tribunselayar.com
Sekretaris DPC Partai Gerindra Selayar, Zubair 

Laporan Wartawan  TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG -Sebanyak 24 berkas Bacaleg Partai Gerindra Selayar telah diserahkan untuk proses verifikasi di KPU.

Sekretaris DPC Partai Gerindra Kepulauan Selayar Zubair Nasir optimis bisa mendominasi kursi di DPRD.

"Saya berharap pada seluruh Caleg Gerindra menjaga semangat dan kekompakan tim, kerja maksimal, dalam melakukan sosialisasi mengedepankan materi-materi kampanye yang bersifat positif dan yang terpenting setiap caleg wajib perjuangkan Prabowo Presiden," ujar Zubair kepada Tribunselayar.com, Kamis  (19/7/2018).

Berikut nama-nama Bacaleg Gerindra telah diserahkan  di KPU Selayar,

Dapil 1

1. Hj. Hasmiati
2. Andi ahmad Jaka
3. Affandi, SE
4. Jerni
5. A.O.O.Ilham Habibi

Dapil 2

1. Muh.Aris Ridwan, SE.MM
2. Kasmawati Bachtiar
3. Hj. Sitti Nur Ati
4. Patriadi
5. Nurjaya
6. Nasaruddin

Dapil 3

1.Arfai
2.Rosbaya
3.Suharlim

Dapil 4

1. Awiluddin Sihak
2. Andi Jalil Muslim
3. Sukmawati
4. Andi Nurmaya
5. Daeng Mangitung

Dapil 5

1. Hj Muliati 
2. Edy Amin
3. Bau Pati
4. Tuang Raden
5. Andi Arif

6. Abd Azis.(*)

Tags
Legislator Gerindra
KPU Selayar
Pilcaleg 2019
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Penulis: Nurwahidah
Editor: Mahyuddin
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