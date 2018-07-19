Ini Nama-nama Bacaleg Gerindra di Selayar, Jagoan Kamu Ada?
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kepulauan Selayar Zubair Nasir optimis bisa mendominasi kursi di DPRD.
Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah
TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG -Sebanyak 24 berkas Bacaleg Partai Gerindra Selayar telah diserahkan untuk proses verifikasi di KPU.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kepulauan Selayar Zubair Nasir optimis bisa mendominasi kursi di DPRD.
"Saya berharap pada seluruh Caleg Gerindra menjaga semangat dan kekompakan tim, kerja maksimal, dalam melakukan sosialisasi mengedepankan materi-materi kampanye yang bersifat positif dan yang terpenting setiap caleg wajib perjuangkan Prabowo Presiden," ujar Zubair kepada Tribunselayar.com, Kamis (19/7/2018).
Berikut nama-nama Bacaleg Gerindra telah diserahkan di KPU Selayar,
Dapil 1
1. Hj. Hasmiati
2. Andi ahmad Jaka
3. Affandi, SE
4. Jerni
5. A.O.O.Ilham Habibi
Dapil 2
1. Muh.Aris Ridwan, SE.MM
2. Kasmawati Bachtiar
3. Hj. Sitti Nur Ati
4. Patriadi
5. Nurjaya
6. Nasaruddin
Dapil 3
1.Arfai
2.Rosbaya
3.Suharlim
Dapil 4
1. Awiluddin Sihak
2. Andi Jalil Muslim
3. Sukmawati
4. Andi Nurmaya
5. Daeng Mangitung
Dapil 5
1. Hj Muliati
2. Edy Amin
3. Bau Pati
4. Tuang Raden
5. Andi Arif
6. Abd Azis.(*)
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