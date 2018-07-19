Ini Bacaleg PKB Sulsel, Siapa Pilihan Anda?

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PKB Sulsel sudah mendaftarkan 85 bakal calon legislator (Bacaleg) untuk DPRD Sulsel
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel sudah mendaftarkan 85 bakal calon legislator (Bacaleg) untuk DPRD Sulsel, Selasa (17/7/2018) lalu.
Beberapa Bacaleg yang terdaftar yakni Aris Muhammadia (Mantan Wakil Bupati Soppeng), Ismunandar (mantan Kadis Pendidikan Kota Makassar), Fauzi Andi Wawo (Owner EO Slemmersindo Makassar).
Selain ada, Hengky Yasin (Incumbent), Syahrir Wahab (mantan Bupati Selayar), Taufiq Zainudin (legislator DPRD Sulsel), Wahyuddin (Incumbent), Anwar Sadat Guna (mantan legislator DPRD Sulsel).
Selain ada Azhar Arsyad (ketua PKB Sulsel) dan Irwan Hamid (Incumbent).
Berikut daftar lengkap Bacaleg PKB untuk DPRD Sulsel:
Dapil 1
1. H. Aris Muhammadia
2. Drs. H Ismunandar MM
3. Hj Mottiara S Ag
4. Fauzi Andi Wawo S Sos
5. Ir H Irwan Intje MM
6. Hj Muslimah SE
7. Syahruddin Halik
8. Drs H A Salehuddin Kr Gau
9. Halijah Ahmad
Dapil II
1. Hj A Bonita Latief Usman
2. H Sulaiman SE
3. H A Abdul Gaffar SH MM
4. ST Jumiati SE
5. Jusman Hammade S Th I
6. Ir Sahril HM
Dapil III
1. H Hengky Yasin S Sos MM
2. Muh Yusuf Badong
3. Misnawati
4. Abdillah
5. Darwis Alam
6. Henriani Dg Lu'mu
7. H Abd Haris M Skp Ms
8. Hj Nursinah
9. Dr Muh Rusli Malli S Ag M Ag
Dapil IV
1. H Muhammad Sarif SH MH
2. Drs H Syahrir Wahab MM
3. Erniwati
4. H A Baharuddin Baso Jaya S Sos M Si
5. Andi Minrana
6. Sumarni
7. Ir Andi Baso Fahrir MM
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