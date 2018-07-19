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Pemilu 2019

Ini Bacaleg PKB Sulsel, Siapa Pilihan Anda?

PKB Sulsel sudah mendaftarkan 85 bakal calon legislator (Bacaleg) untuk DPRD Sulsel

Ini Bacaleg PKB Sulsel, Siapa Pilihan Anda?
abdiwan/tribuntimur.com
Sejumlah partai mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Sulsel di Kantor KPU Sulsel jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (17/7). Pengurus partai politik ramai-ramai mendatangi Kantor KPU Sulawesi Selatan pada hari terakhir pendaftaran calon untuk Pemilu Legislatif 2019, Selasa 17 Juli 2018. Mereka bergiliran menyerahkan dokumen daftar calon syarat pencalonan para caleg tingkat provinsi di sebelas daerah pemilihan.. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel sudah mendaftarkan 85 bakal calon legislator (Bacaleg) untuk DPRD Sulsel, Selasa (17/7/2018) lalu.

Beberapa Bacaleg yang terdaftar yakni Aris Muhammadia (Mantan Wakil Bupati Soppeng), Ismunandar (mantan Kadis Pendidikan Kota Makassar), Fauzi Andi Wawo (Owner EO Slemmersindo Makassar).

Selain ada, Hengky Yasin (Incumbent), Syahrir Wahab (mantan Bupati Selayar), Taufiq Zainudin (legislator DPRD Sulsel), Wahyuddin (Incumbent), Anwar Sadat Guna (mantan legislator DPRD Sulsel).

Selain ada Azhar Arsyad (ketua PKB Sulsel) dan Irwan Hamid (Incumbent).

Berikut daftar lengkap Bacaleg PKB untuk DPRD Sulsel:

Dapil 1
1. H. Aris Muhammadia
2. Drs. H Ismunandar MM
3. Hj Mottiara S Ag
4. Fauzi Andi Wawo S Sos
5. Ir H Irwan Intje MM
6. Hj Muslimah SE
7. Syahruddin Halik
8. Drs H A Salehuddin Kr Gau
9. Halijah Ahmad

Dapil II
1. Hj A Bonita Latief Usman
2. H Sulaiman SE
3. H A Abdul Gaffar SH MM
4. ST Jumiati SE
5. Jusman Hammade S Th I
6. Ir Sahril HM

Dapil III
1. H Hengky Yasin S Sos MM
2. Muh Yusuf Badong
3. Misnawati
4. Abdillah
5. Darwis Alam
6. Henriani Dg Lu'mu
7. H Abd Haris M Skp Ms
8. Hj Nursinah
9. Dr Muh Rusli Malli S Ag M Ag

Dapil IV
1. H Muhammad Sarif SH MH
2. Drs H Syahrir Wahab MM
3. Erniwati
4. H A Baharuddin Baso Jaya S Sos M Si
5. Andi Minrana
6. Sumarni
7. Ir Andi Baso Fahrir MM

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Tags
PKB Sulsel
Makassar
Aris Muhammadia
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Suryana Anas
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