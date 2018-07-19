Daftar Bacaleg Partai Demokrat Makassar, 6 Incumbent Ikut Bertarung
Partai Demokrat Makassar sudah mengajukan 50 bakal calon legislator (Bacaleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrat Makassar sudah mengajukan 50 bakal calon legislator (Bacaleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Sebanyak enam Incumbent ikut bertarung, kecuali Agung Wirawan. Selain, ada juga beberapa nama pendatang baru.
Siapa saja mereka? Berikut rekapitulasi daftar bacaleg Partai Demokrat Kota Makassar:
DAPIL 1
1. Nuryanto G Liwang
2. Hamdaningsih
3. Zulkifli Thahir
4. Imran Asgar
5. Muh Putra Yana Pratama
6. Mismaya Alkhaerat
7. Rezki
8. Andi Muhammad Akbar
9. Christopher Aviary
DAPIL 2
1. Fatma Wahyudin
2. Haeruddin Hafied
3. Rifan Arfandy
4. Basdir
5. Fadel Austin
6. Della Trisnawaty Daipaha
7. Fiastaruddin Agam
8. Tjiang Chuen Ling
9. Asma Arief
10. Ray Suryadi Aarsyad
DAPIL 3
1. Abdi Asmara
2. Hidayat
3. Verawaty
4. Ali Wirya
5. Muhammad Syaffi Hasan
6. Dewi Natalia
7. Harry Kurnia Pakambanan
8. Nurman Sulaiman
9. Suryani Syamsuddin
10. Syarifuddin Badollahi
11. Nurdiana
DAPIL 4
1. Adi Rasyid Ali
2. Herlina Amin Noor
3. Ir Soewarno Sudirman
4. Hairil Kamaruddin
5. Hasna Lingga Rua
6. Embon Yunica
7. Awaluddin Lasena
8. Andi Rahmat Hidayat
9. Rini Aryani
10. Siti Aisya
DAPIL 5
1. Susuman Halim
2. Syarifuddin Dg Jarre
3. Annisa Tyas Palupi
4. Arifin Dg Kulle
5. Andi Nasrun Tahir
6. Sri Pratiwi
7. Drs Daniel Pakambanan
8. Drs Chairul A Tau
9. Henni Handayani
10. Abdul Nasir Dg Ngerang.(*)
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