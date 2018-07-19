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Daftar Bacaleg Partai Demokrat Makassar, 6 Incumbent Ikut Bertarung

Partai Demokrat Makassar sudah mengajukan 50 bakal calon legislator (Bacaleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Daftar Bacaleg Partai Demokrat Makassar, 6 Incumbent Ikut Bertarung
TRIBUN TIMUR/MUH HASIM ARFAH
Partai Demokrat Kota Makassar membawa lima box untuk mendaftarkan Bakal Calon Legislator (Bacaleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Sekretariat KPU Makassar, Jl Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulsel, Selasa (17/7/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrat Makassar sudah mengajukan 50 bakal calon legislator (Bacaleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Sebanyak enam Incumbent ikut bertarung, kecuali Agung Wirawan. Selain, ada juga beberapa nama pendatang baru.

Siapa saja mereka? Berikut rekapitulasi daftar bacaleg Partai Demokrat Kota Makassar:

DAPIL 1
1. Nuryanto G Liwang 
2. Hamdaningsih
3. Zulkifli Thahir
4. Imran Asgar 
5. Muh Putra Yana Pratama 
6. Mismaya Alkhaerat 
7. Rezki 
8. Andi Muhammad Akbar
9. Christopher Aviary

DAPIL 2
1. Fatma Wahyudin 
2. Haeruddin Hafied 
3. Rifan Arfandy 
4. Basdir 
5. Fadel Austin 
6. Della Trisnawaty Daipaha 
7. Fiastaruddin Agam 
8. Tjiang Chuen Ling 
9. Asma Arief 
10. Ray Suryadi Aarsyad

DAPIL 3
1. Abdi Asmara 
2. Hidayat 
3. Verawaty
4. Ali Wirya 
5. Muhammad Syaffi Hasan 
6. Dewi Natalia
7. Harry Kurnia Pakambanan 
8. Nurman Sulaiman 
9. Suryani Syamsuddin 
10. Syarifuddin Badollahi
11. Nurdiana

DAPIL 4
1. Adi Rasyid Ali 
2. Herlina Amin Noor 
3. Ir Soewarno Sudirman 
4. Hairil Kamaruddin 
5. Hasna Lingga Rua 
6. Embon Yunica 
7. Awaluddin Lasena 
8. Andi Rahmat Hidayat
9. Rini Aryani 
10. Siti Aisya

DAPIL 5
1. Susuman Halim 
2. Syarifuddin Dg Jarre 
3. Annisa Tyas Palupi 
4. Arifin Dg Kulle 
5. Andi Nasrun Tahir 
6. Sri Pratiwi 
7. Drs Daniel Pakambanan 
8. Drs Chairul A Tau 
9. Henni Handayani 
10. Abdul Nasir Dg Ngerang.(*)

Tags
Demokrat Makassar
Pilcaleg 2019
bacaleg
Pileg
partai politik
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Hasriyani Latif
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