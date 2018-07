Sulsel Jadi Percontohan Katalog Elektronik Daerah

abdiwan/tribuntimur.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk transparansi dalam belanja daerah dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) saat Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (18/7/2018). LKPP sendiri merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, sehingga dipercaya untuk membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa