FOTO: Suasana Zona Nyaman Cafe di Akkarena Makassar

SANOVRA JR

Sejumlah pengunjung menikmati suasana sunset di Zona Nyaman Cafe On The Beach, Akkarena, Jl Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (18/7). Selain menjadi tempat nongkrong dengan fasilitas nyaman dan spot foto yang menarik perhatian para Instagramers, Zona Nyaman Cafe On The Beach ini juga menyiapkan 11 tenant kuliner. Tenat tersebut menyiapkan menu-menu dari menu Tradisional Makassar, Nasional hingga Western dengan harga terjangkau Rp 10 ribu hingga Rp 25 ribu.