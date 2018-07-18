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Berikut Nama-nama Bacaleg Partai Gerindra Sulsel 2019

Anas Hasan, Anggota DPRD Sulsel, dari daerah pemilihan (dapil) IV, tak maju lagi dalam Pemilu 2019.

Berikut Nama-nama Bacaleg Partai Gerindra Sulsel 2019
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Gerindra Sulsel 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Gerindra Sulsel merilis daftar calon legislatif untuk DPRD Sulsel untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Beberapa incumbent yang masih ikut bertarung yakni Edward Wijaya Horas, Darmawansah Muin, Yusran Sofyan, Andi Herry Attas, Andi Mangunsidi Massarapi, Henny Latief, Fermina Tallulembang dan Marjono.

Anas Hasan, Anggota DPRD Sulsel, dari daerah pemilihan (dapil) IV, tak maju lagi dalam Pemilu 2019.

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Berikut Bacaleg Partai Gerindra Sulsel:

Dapil 1
Andry S. Arief Bulu
H. Andi Parenrengi
Andi Sultan Ramli
Edward Wijaya Horas
Doddy Amiruddin
Ayman Adnan

Dapil 2
Syamsuddin Nur SH MH
Abu Djaropi
Adam Muhammad
Rudi S Sos

Dapil 3
Andi Karim Beso
Muh. Hatta Hamzah
Amrullah
Darmawansah Muin
Anwar Wahab
Irham

Dapil 4
Abdul Azis
Thamrin Labandoe
Dr. Natsar Desy
Faisal ahmad

Dapil 5
Sofyan Hamid
Yusran Sofyan
Mukhtar Mappatoba
Syahruni Haris

Dapil 6
Didis Abdul Abubaeda
Arief Rahman
Andi Hery Attas
H. Ilham Burhanuddin
Nurhidayat
Nurdin Inar

Dapil 7
Andi Hasruddin Nur
A. Mangunsidi Massarapi
H. Muhammad Syukur
Andi Supriady

Dapil 8
H. Andi Gusti
Rudi S. Gany
Firdaus parkesi
Adnan Adam
Henny Latief
Nuzul Fitri

Dapil 10
Agustinus Tomi Rantepadang
Otto Sori
Jerib Rakno Tarebong
Fermina Tallulembang

Dapil 11
Bachrianto Bachtiar
Wahyuddin Alqadry
Zirmayanto
Marjono
Thomas Toba
Andi Fahri
Martinus Bijak.(*)

Tags
Daftar Nama Caleg Partai Gerindra
Pilcaleg 2019
DPRD Sulsel
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
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