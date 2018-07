Beli Toyota Sekarang, Uang Muka Mulai Rp 14 Jutaan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota kembali memberi kemudahan kepada pelanggan untuk memiliki produk Toyota impian. Kemudahan yang ditawarkan sangat lengkap mulai dari Uang Muka Rendah hingga benefit lainnya yang kian terjangkau dan untung.

Untuk uang muka, perusahaan menawarkan mulai Rp 17 jutaan khusus untuk pembelian New Agya dan All New Calya.

Seperti diketahui, New Agya kini hadir lebih stylish dan bertenaga dibanding sebelumnya.

Kehadiran LED Project Headlamp dengan LED light guide menjadikan tampilan New Agya lebih elegan.

Ditambah lagi dengan varian mesin 1.2 L Dual VVT-i. All New Calya hadir di kelas MPV Entry yang telah berkonsep True-7 Seater yang menawarkan leg room dan head room yang lapang.

Sedangkan untuk produk terlaris segmen MPV Low, Grand New Avanza, dapat dibawa pulang dengan down paiment (DP) Rp 14 jutaan.

Tidak ketinggalan welcome pack diberikan untuk setiap transaksi New Agya, All New Calya, All New Yaris, Grand New Avanza, All New Kijang Innova, dan Fortuner.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya, Rabu (18/7/2018) menuturkan, dengan semangat Semua Lebih Mudah (SALE) di Kalla Toyota pelanggan dapat memiliki fitur-fitur terbaik dari kendaraan favorit dengan uang muka yang ringan.

"Tidak ketinggalan tambahan benefit hanya di bulan ini saja," katanya. (*)