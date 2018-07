Sempat Sebut Tas Syahrini Palsu, Agen Hermes Singapura Akhirnya Minta Maaf

TRIBUIN-TIMUR.COM - Jika biasanya Syahrini tidak pernah ambil pusing soal tudingan barang-barang palsu yang ia kenakan, nampanya kali ini ia harus mengeluarkan peringatannya.

Pernah tampil di sebuah acara televisi, Syahrini mengaku memang tidak pernah mempermasalahkan perkataan orang-orang seputar barang-barang mewahnya yang disebut palsu.

"Ya mereka kan enggak tau fashion ya, jadi ya hempas saja lah," tuturnya.

Namun kini, melalui sang Manager, pihaknya harus turun tangan menanggapi kabar miring yang menerpanya.

Pasalnya, isu miring tersebut dilontarkan langsung oleh seorang agen tas Hermes Singapura, Naz Nazif.

Agen Hermes yang cukup terkenal di Singapura itu menyatakan bahwa tas yang digunaan Syahrini tidak pernah dikeluarkan oleh Hermes.

"Hermes never produce orange mini croc kelly II in entire life. Thats fake, darling. Can tell her its fake? (Hermes tidak pernah memproduksi tas orange seri Mini Croc Kelly II di sepanjang umurnya. Itu palsu. Bisakah kalian ceritakan padanya bahwa itu palsu?)" tulis Naz Nazif melalui story Instagramnya, Sabtu (14/7/2018).

Mengetahui story itu, sahabat Syahrini asal Singapura pun segera mengadukan hal tersebut kepada penyanyi kondang itu.

Sang manager yang juga adik Syahrini, Aisyahrini pun segera memberikan klarifikasinya.

Aisyahrani nampak geram dengan tudingan agen Hermes Singapura itu.