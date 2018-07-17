Pemilu 2019
M Roem Wakil Nurdin Halid Daftar Bacaleg Golkar di KPU Sulsel
Rombongan pengurus Golkar Sulsel datang sekitar pukul 11.30 wita. Mereka diterima dua Komisioner KPU Sulsel,
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan akhirnya mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) Golkar ke KPU Provinsi Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (17/7/2018).
Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Roem Muin, Abdillah Natsir (sekretaris), dan Abdul Waris Halid (wakil ketua) mewakili Ketua DPD Golkar Sulsel Nurdin Halid di KPU.
Ada juga Kadir Halid (Ketua Bappilu DPD I Golkar Sulsel), Rahman Pina (Bendahara DPD II Golkar Makassar), Arfandy Idris (Plt Ketua DPD II Partai Golkar Sulsel).
Rombongan pengurus Golkar Sulsel datang sekitar pukul 11.30 wita. Mereka diterima dua Komisioner KPU Sulsel, Fatmawati dan Faizal Amir.
Usai menyerahkan 85 nama bacaleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel, Abdillah menemui wartawan. Menurutnya, NH tidak bisa hadir karena sementara dalam perjalanan menuju Yunani.
Terkait Wakil Wali Kota Makassar Syamsul Rizal Marzuki Ibrahim tidak maju bertarung pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019, Abdillah mengatakan, Deng Ical urungkan niat mengincar kursi DPR RI melalui partai Golkar Sulsel.
"Sebelumnya Deng Ical mengajukan maju di DPR RI, tapi dengan pertimbangan beliau sendiri, memutuskan tidak maju," kata Abdillah di Kantor KPU Sulsel, Selasa (17/7).
Hanya saja, Abdillah mengaku tidak mengetahui persis mengapa mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel itu tidak jadi maju bertarung. "Pastinya saya tidak tahu," katanya. (*)
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