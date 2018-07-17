Inilah Nama-nama Caleg PDIP Makassar 2019, Kira-kira Siapa Terpilih?
Beberapa nama yang masih bertarung dari Incumbent yakni Munir Mangkana, William, Mesakh Rantepadang, dan Andi Vivin Sukmasari.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merilis Bakal Calon Legislator (Bacaleg) untuk DPRD Kota Makassar.
Beberapa nama yang masih bertarung dari Incumbent yakni Munir Mangkana, William, Mesakh Rantepadang, dan Andi Vivin Sukmasari.
Selain itu, Ketua DPC PDIP Makassar Bahar Mahmud juga ikut Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
Tak hanya itu, ada juga adik Rudi Pieter Goni (Sekretaris PDIP Sulsel), Anton Paul Goni.
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Selain ada juga Humas PDIP Sulsel sekaligus mantan jurnalis TV, Harrie Sabrang.
Jubir Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi, Ar Sony juga masuk dalam Bacaleg.
Mantan Ketua PDS Kota Makassar, Nelson Kammisi dan mantan anggota DPRD Makassar bertarung di Dapil V.
Berikut nama-nama Caleg PDIP Makassar:
Dapil 1
1. H. Munir Mangkana
2. A. Suhada Sappaile
3. Busman Muin
4. Azrijal
5. Yapet Sampe
6. Andi Farahdiba Syahrir
7. Azlah Syah
8. Yohanna Massie
9. Peter F Pitoy
Dapil 2
1. H. Bahar Machmud
2. Rusli
3. Annisa
4. Ardiansyah
5. William
6. Phinky Noviana
7. Muh. Rezky
8. Anzil Abdillah
9. Purjani
10. Harrie Sabrang
Dapil 3
1. H. Irhamsyah Gafar
2. Galmerrya Kondorura
3. Ir. Hermina Dona
4. Idwar Anwar
5. Irmawati
6. Ais Sakar
7. H. Syamsudin Tali
8. A. Mia Umrah Rasyid
9. Al Hidayat Syamsu
10. Sry Rezky Febriani
11. Ar Sony
Dapil 4
1. Mesakh Rantepadang
2. Suanto Buang
3. A. Nabila
4. Dachrin
5. Syamsuddin
6. A. Irmayanti
7. Marthen
8. Noplande
9. Suldiah Achmad
10. Stepahanus Toni Soge
Dapil 5.
1. Anton Paul Goni
2. A. Vivin Sukmasari
3. Stepahnus Swardi Hiong
4. Nelson Kammisi
5. A. Risma P. Sultan
6. Efraim Bumbungan
7. A. Idham J Gafar
8. I Wayan Arya Humandika
9. Wiwik Tedjowinarko
10. Hj. Asnawati Hamzah. (*)
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