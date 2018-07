Honda Buka Inden PCX Hybrid di Makassar, Segini Harganya

Astra Honda Motor (AHM) mulai memasarkan All New Honda PCX Hybrid.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Astra Honda Motor (AHM) mulai memasarkan All New Honda PCX Hybrid dengan harga Rp 42,16 juta on the road (OTR) Makassar.

Diperkenalkan pada April lalu, skutik premium roda dua berteknologi hybrid pertama di dunia ini diproduksi di pabrik AHM Sunter.

Teknologi hybrid yang hadir pada all New Honda PCX Hybrid bekerja saat tuas gas diputar dengan spontan. Tenaga motor assist yang didapatkan dari baterai lithium-ion yang disematkan pada mesin 150cc ini mampu meningkatkan torsi sehingga akselerasi lebih responsif dibandikan PCX standar.

Dengan performa yang lebih responsif, teknologi hybrid PCX ini mampu menghemat lebih dari 2,2% dalam penggunaan bahan bakar berdasarkan pengetesan EURO 3 dengan menggunakan metode ECE R40.

All New Honda PCX Hybrid tampil elegan dengan warna Hybrid Blue dan penyematan logo hybrid di setiap sisi bodi serta penyematan lampu LED di semua sistem pencahayaan yang memberikan kesan mewah.

Skutik premium ini mengusung sistem pengereman Anti-Lock Braking System (ABS) dan hadir dilengkapi fitur full digital panel meter dengan tampilan lebih informatif melalui fitur riding mode, level pengisian baterai dan indikator baterai lithium.

President Director AHM Toshiyuki Inuma dalam rilisnya, Selasa (17/7/2018) menuturkan, All New Honda PCX Hybrid sebagai kendaraan roda dua pertama di dunia hadir di tengah masyarakat Indonesia yang menggemari kendaraan teknologi tinggi dengan mengutamakan kenyamanan serta tampilan yang elegan.

“All New Honda PCX Hybrid ini merupakan salah satu bentuk konsistensi AHM untuk terus berusaha menyuguhkan kendaraan dengan inovasi terbaru seiring dengan berkembangnya bermacam gaya hidup masyarakat Indonesia," katanya.

"Berbagai macam fitur yang disematkan pada model ini kami dedikasikan untuk memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan kebanggaan saat berkendara,” jelasnya.

