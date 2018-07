Ada Oleh-oleh Khas Makassar di Isya Collection MTC Karebosi

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Isya Collection salah satu toko di area Lower Ground Blok G No. 9 -10 Pusat Perbelanjaan MTC Karebosi, Jl Jenderal Sudirman No. 1 Makassar.

Toko ini menjual ragam koleksi pakaian untuk dewasa maupun anak-anak, kini menambah variasi produk yang dijual dengan menyediakan oleh-oleh khas Makassar.

Salah satu karyawan Isya Collection, Amah mengatakan, ada berbagai macam oleh-oleh khas Makassar yang disediakan dengan harga cukup murah atau terjangkau.

Mulai dari aneka kue kering khas Makassar seperti Baruasa, Kacang Disko, Kacang Telor, Kripik Kacang, Kripik Abon, Putu Kacang, Dendeng Sapi hingga Sari Buah Markisa asli.

Selain kue-kue kering, juga tersedia minyak gosok khas Makasaar yang sudah sangat terkenal ke seluruh pelosok Nusantara hingga manca Negara, yaitu Minyak Tawon dan Minyak Gosok Cap Beruang.

Kedua minyak gosok khas Makassar ini tersedia dalam berbagai kemasan, mulai botol berukuran kecil hingga botol berukuran besar.

Minyak Tawon botol besar tutup warna merah ditawarkan Rp 185 ribu perbotol. Sedangkan tutup berwarna putih yang merupakan minyak tawon kualitas terbaik dibanderol Rp 480 ribu, tersedia juga minyak tawon dalam bentuk balsem seharga Rp 18 ribu perbotol.

Untuk Minyak Gosok Cap Beruang ditawarkan mulai dari harga Rp 77 ribu untuk botol ukuran 230 ml dan Rp 110 ribu untuk ukuran 350 ml. Sedangkan yang kualitas super dibanderol seharga Rp 126 ribu untuk ukuran 120 ml.

Selain itu, Isya Collection juga menyediakan T-Shirt atau baju kaos dengan motif-motif khas Makassar yang ditawarkan hanya Rp 35 ribu per lembarnya.

“Jadi bila anda sedang mencari oleh-oleh khas Makassar, silahkan kunjungi Isya Collection di MTC Karebosi ini. Dijamin barangnnya berkualitas dengan harga lebih murah,” kata Amah, Selasa (17/7/2018.(*)