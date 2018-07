VIDEO: Begini Kesepakatan Unik Nobar di Rujab Pangdam Sultan Hasanuddin

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasdam XIV Hasanuddin Brigjen Budi Sulistijono, push up di depan Pangdam XIV Mayjen Agus Surya Bakti.

Sulistijono itu push up saat nonton final Piala Dunia 2018 di Baruga Sultan Hasanuddin, Rujab Pangdam XIV di Makassar, Senin (16/7/2018) dini hari.

Jenderal satu bintang itu push up bukan karena berbuat kesalahan, namun saat pemain Kroasia, Ivan Perisic samakan kedudukan 1-1 saat Kroasia vs Prancis.

Memang laga penentuan Piala Dunia saat peluit panjang, tim Ayam Jantan Prancis memastikan diri memdapatkan piala emas yang diperebut 32 negara.

Namun, karena ada kesepakatan saat nonton partai final, antara Mayjen Agus favoritkan Kroasia dan Sulitijono favorit Prancis, maka tiap gol akan ada push up.

"Kalau Kroasia yang ngegolin maka itu pendukung Prancis push up, kalau saya yang push up berarti semuanya itu juga ikut push up," ungkap Pangdam Agus.

Selama gelaran nonton Piala Dunia di Baruga Hasanuddin, terlihat beberapa kali Pangdam Agus terlihat memegang kepalanya saat Prancis menyerang.

"Pokoknya selamat kepada pendukung Prancis, permainan dari kedua tim ini sangat luar biasa menghibur kita semua. Selamat kepada Prancis," ujar Agus.(*)