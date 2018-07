Kini, Bayar Tagihan Listrik Bisa Sambil Ngopi di Rewa Mobile Coffee Shop PLN

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PLN wilayah Sulselrabar area Makassar Selatan, semakin memanjakan para pelanggannya. Kini sebuah inovasi pelayanan pelanggan PLN diluncurkan di lapangan Emmy Saelan, Senin (16/7/2018).

Ialah “Rewa Mobile Caffee Shop”. Sebuah food truck dengan sajian secangkir kopi gratis bagi pelanggan PLN yang membayar listrik, melakukan konsultasi, pemasangan baru, dan tambah daya. Selain itu pelanggan juga bisa mendapatkan informasi produk atau jasa layanan PLN dalam Rewa Coffee Mobile Shop.

Hadir dalam peluncuran tersebut Wakil Walikota Makassar Dr H Syamsu Rizal, General Manager PLN Wilayah Sulselrabar Bambang Yusuf dan Manajer PLN Area Makassar Selatan Khairullah.

Dalam sambutannya Daeng Ical mengatakan, Rewa Mobile Caffee Shop adalah sebuah strategi PLN bagaimana dapat mendekatkan diri dan dapat meraih hati pelanggan. Pemerintah Kota Makassar pun akan mendukung inovasi dan berkolaborasi dengan PLN sepenuhnya karena dapat membantu pemerintah khususnya cara berintetaksi dengan pelanggan.

"Pelayanan PLN Ini adalah terobosan yang luar biasa dan patut kita apresiasi. Mudah mudahan Mobile Coffee Shop dapat menjadi role model untuk dapat diaplikasikan ke insan usaha lainnya," kata Daeng Ical melalui rilis Humas PLN Franklin.

Sementara Bambang Yusuf mengatakan, suasana inovasi dan kreatifitas sudah menjamur di PLN Wilayah Sulselrabar yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

"Berbagai metode akan kami lakukan untuk mempermudah jangkauan pelayanan kami dengan pelanggan. Mudah mudahan PLN semakin jaya ke depannya demi NKRI,"kata Bambang.

"Dengan adanya penambahan pelanggan, akan dapat meningkatkan penjualan. Serta hadirnya Mobile Coffee Shop diharapkan dapat bermuara ke pertambahan pelanggan dan membentuk hubungan heart to heart dengan pelanggan," tambah Khairullah.

Dengan tagline “Keep Calm Enjoy the Coffee, Let PLN Fulfil your Needs,” merupakan Coffee Mobile Shop PLN pertama di Indonesia. Hadir dengan bentuk layanan berbeda PLN ingin menyajikan kemudahan mendapatkan layanan bagi pelanggan dengan suguhan secangkir kopi gratis.

Layanan tersebut beroperasi pada hari Senin-Jumat (pukul 07.30 – 16.00) serta Sabtu-Minggu pada car free day di sekitaran Kota Makassar utamanya titik lokasi keramaian. (*)