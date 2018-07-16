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Ini Daftar 50 Bacaleg Golkar Makassar

Ketua DPD II Golkar Kota Makassar Farouk M Beta resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Golkar Makassar

Ini Daftar 50 Bacaleg Golkar Makassar
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DPD II Partai Golkar Kota Makassar resmi mendaftarkan bakal calon legislator (Bacaleg) untuk ikut Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Sekretariat KPU Makassar, Jl Perumnas Antang, Makassar, Sulsel, Senin (16/7/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Makassar Farouk M Beta resmi mendaftarkan bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Golkar Makassar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Senin (16/7/2018).

Bersama rombongan partai berlambang pohon beringin, Ketua DPD II Partai Golkar Makassar tersebut tiba di kantor KPU, Jl Perumnas Antang Raya, Makassar sekitar pukul 11.30 wita.

"Komposisi untuk keterwakilan partai Golkar jelas. Kami terbuka saja. 38 kader internal, 12 bacaleg eksternal, perempuan 16 orang, kader muda 14 orang, dan 5 orang incumbent," tegas Ketua DPD II Partai Golkar Makassar, Farouk M Beta, Senin (16/7/2018) pagi.

BERIKUT BACALEG GOLKAR MAKASSAR
Dapil I Makassar
1. Farouk M Beta (Incumbent)
2. Apiaty Kamaluddin Amin Syam
3. Hamzah Abdullah
4. Andi Tika Wulandari
5. Indriana Parenrengi
6. Iswan Setiyo Utomo
7. Muchsamin Said
8. A Mallombassi Hamka
9. Syamsul Maarif

Dapil II Makassar
1. Abdul Wahab Tahir (Incumbent)
2. Andi Tenri Muntu Jabir
3. Heristady
4. Ratnawati
5. Juniar Arge
6. Saenab
7. Muhammad Ishak
8. Makmur Burhanuddin
9. Ruslan
10. Kamaruddin Kadir

Dapil III Makassar
1. Melani Mustari (Incumbent)
2. Andi Muhammad Aras Halid
3. Muhammad Anas Saini
4. Andi Suharmika
5. Sriyanti
6. Muhammad Hakim
7. Ayu Yuliana Nurdin
8. Aristo A Kadir
9. Sudjono
10. Hermiati Dahlan
11. Multazan

Dapil IV Makassar
1. Nurhaldin Nurdin Halid
2. Andi Tenri Atta Lantara
3. Andi Besse Farial
4. Aminuddin Natsir
5. Syamsuddin Kadir (Incumbent)
6. Salwa Mochtar
7. Muhammad Irianto Ahmad
8. Bakri Ridwan
9. Amilah Arifin
10. Viani Oktavius

Dapil V Makassar
1. Irfan Ali
2. Sudding Mamu
3. Islawaty Israil
4. Andi Nurman (Incumben)
5. Margaretha Freyosye Pesulima
6. Irwan Ade Saputra
7. Nurul Hidayat
8. Wahyu Permana Kaharuddin
9. Fauzan Wahab
10. Herry Samsuddin.(*)

Tags
Golkar
Makassar
Farouk M Betta
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
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